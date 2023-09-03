إشبيلية يفجّر مفاجأة ويقترب من خطف راموس قبل نادي الاتحاد السعودي
دخل نادي إشبيلية الإسباني في منافسة شرسة مع فريق الاتحاد السعودي، للحصول على خدمات سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، وريال مدريد الأسبق.
وعلى الرغم مع جاهزية كل شيء للانضمام إلى الاتحاد لمدة عامين، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مكالمة من النادي الأندلسي أوقفت كل شيء.
وأضافت: "الآن أصبح سيرجيو أقرب من أي وقت مضى لتحقيق حلمه بعودته إلى ملعب سانشيز بيزخوان، حيث كان يحظى دائمًا باستقبال عدائي كلاعب في ريال مدريد".
واقترب "راموس" من العودة إلى فريقه الأول إشبيلية بصفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، في يونيو الماضي، وفقًا للصحيفة الإسبانية.
وكان "راموس" قد نشأ في صفوف إشبيلية قبل انتقاله منذ 18 عامًا إلى ريال مدريد ثم إلى باريس سان جيرمان في موسم 2021.
ويعد إشبيلية، الذي تلقت شباكه 8 أهداف في الجولات الثلاث الأولى بالدوري الإسباني، هو الفريق الوحيد في الليغا الذي لم يسجل بعد.
وسيعزز راموس خط الدفاع، الذي بات معرضًا للخطر بسبب الإصابة الطويلة للبرازيلي ماركو تيكسيرا.
وسيتم الإعلان الرسمي عن عودة راموس إلى إشبيلية رسمية، خلال الساعات القليلة المقبلة، عندما يتم الانتهاء من تفاصيل العقد لموسم واحد، بالإضافة إلى موسم آخر مشروط بالأهداف.
وأبدى اللاعب، البالغ من العمر 37 عامًا، رغبته في إنهاء مسيرته في الفريق الذي نشأ فيه.
وانتقل "راموس" إلى ريال مدريد، العام 2005، ليصنع تاريخًا حافلاً بالألقاب، حيث تُوج بالدوري الإسباني 5 مرات، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر الإسباني (4)، ودوري أبطال أوروبا (4)، وكأس السوبر الأوروبي (3)، ومونديال الأندية (4)، من بينها نسخة العام 2014 التي فاز خلالها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.
كما يحظى راموس في خزائنه بالعديد من الجوائز الفردية مثل أفضل لاعب في نهائي التشامبيونز ليغ العام 2016، بالإضافة إلى جائزة يويفا لأفضل مدافع في موسمي 2016-2017، و2017-2018.
وفي العام 2021، انتقل إلى باريس سان جيرمان ليلعب في صفوفه موسمين قبل أن يصبح لاعبًا حرًا.