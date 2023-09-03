إشبيلية يفجّر مفاجأة ويقترب من خطف راموس قبل نادي الاتحاد السعودي

وعلى الرغم مع جاهزية كل شيء للانضمام إلى الاتحاد لمدة عامين، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مكالمة من النادي الأندلسي أوقفت كل شيء.

وأضافت: "الآن أصبح سيرجيو أقرب من أي وقت مضى لتحقيق حلمه بعودته إلى ملعب سانشيز بيزخوان، حيث كان يحظى دائمًا باستقبال عدائي كلاعب في ريال مدريد".

واقترب "راموس" من العودة إلى فريقه الأول إشبيلية بصفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، في يونيو الماضي، وفقًا للصحيفة الإسبانية.

وكان "راموس" قد نشأ في صفوف إشبيلية قبل انتقاله منذ 18 عامًا إلى ريال مدريد ثم إلى باريس سان جيرمان في موسم 2021.