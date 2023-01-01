أيمن مبارك أبو جيبين يتفوق على حازم مصطفى ويفوز برئاسة المريخ السوداني
فاز أيمن مبارك أبو جيبين برئاسة نادي المريخ السوداني، خلال الانتخابات التي أجريت لاختيار مجلس جديد.
وأسفرت العملية الانتخابية بنادي المريخ السوداني، عن فوز مرشح الرئاسة ومجموعته بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
وحصد أيمن أبو جيبين 758 صوتًا مقابل حصول منافسه المباشر حازم مصطفى على 251 صوتًا.
وخلال الانتخابات التي أشرفت عليها لجنة انتخابية في النادي برئاسة الدكتور علي البلولة، حسم الشيخ مصطفى الأمين، منصب النائب الأول من قائمة عثمان الأمين، حيث فاز على منافس معروف هو محمد سيد أحمد.
وفاز حسن إدريس بمنصب نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار، وأسامة عبد الجليل بمنصب نائب الرئيس للشؤون الإدارية، والعقيد صديق علي صالح بمنصب نائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية.
وفي مقعد المناشط الثقافية والاجتماعية فاز هيثم كابو، وفازت الإعلامية السودانية اللامعة سلمى سيد، بمقعد المرأة، بعد حصولها على 503 أصوات، مقابل 352 صوتًا لأقرب منافسة لها وهي الإعلامية بدرية عبد الحفيظ.