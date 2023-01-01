أيمن مبارك أبو جيبين يتفوق على حازم مصطفى ويفوز برئاسة المريخ السوداني

وأسفرت العملية الانتخابية بنادي المريخ السوداني، عن فوز مرشح الرئاسة ومجموعته بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

وحصد أيمن أبو جيبين 758 صوتًا مقابل حصول منافسه المباشر حازم مصطفى على 251 صوتًا.

وخلال الانتخابات التي أشرفت عليها لجنة انتخابية في النادي برئاسة الدكتور علي البلولة، حسم الشيخ مصطفى الأمين، منصب النائب الأول من قائمة عثمان الأمين، حيث فاز على منافس معروف هو محمد سيد أحمد.