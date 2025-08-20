مشاهد ترعب المنسحبين.. حساب النصر السعودي يفجر جدلا واسعا (صور)

أثار حساب نادي النصر السعودي جدلا واسعا عقب فوز الفريق على الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي جمع بينهما، مساء أمس الثلاثاء، حيث بدا أنه يسخر من الهلال، الذي انسحب من البطولة بداعي عدم إرهاق لاعبيه.

وحقق النصر فوزا مهما على الاتحاد بنتيجة 2-1، في نصف نهائي السوبر السعودي، الذي أقيم مساء الثلاثاء، في هونغ كونغ.

الانتصار حمل طابعا خاصا لجماهير العالمي" التي زحفت بكثافة داخل وخارج الملعب في هونغ كونغ، لتؤكد حضورها اللافت خلف الفريق بقيادة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبهذا الفوز، ضرب النصر موعدًا في النهائي، يوم السبت المقبل مع الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية المقررة، مساء اليوم الأربعاء.

وكان انسحاب الهلال من البطولة المفاجأة الأبرز في يوليو الماضي، بعدما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا تلقيه خطاب اعتذار من شركة النادي عن عدم المشاركة في نسخة 2025 - 2026 من كأس السوبر.

واكتفى الهلال بالإشارة إلى ظروف بدنية وإرهاق للاعبين جراء خوض كأس العالم للأندية 2025 والموسم المحلي الطويل.

هذا القرار فتح الباب أمام مشاركة الأهلي، الذي سارع إلى تأكيد موافقته على خوض المنافسات بديلًا عن الهلال بعد تلقيه الدعوة من لجنة المسابقات، كما تم فرض عقوبات مالية على "الزعيم" وحرمانه من المشاركة في السوبر الموسم المقبل، حال التأهل له.

بعد الفوز على الاتحاد، نشر الحساب الرسمي للنصر عبر "إكس" مجموعة صور للجماهير النصراوية التي ملأت المدرجات والمحيط الخارجي للملعب.

لكن الجدل انطلق مع التعليق المرافق الذي جاء فيه: "مشاهد ترعب المنسحبين"، حيث اعتبرها الكثيرون بمثابة رسالة غير مباشرة موجهة للهلال في ظل قراره بالانسحاب من البطولة.

ولاحقا، نشر حساب النصر تغريدة أخرى تتضمن صورا لحضور غفير لجماهير ترتدي اللون الأصفر في محيط ملعب المباراة، مع رسالة كتب فيها: "هذه حقيقة، سترافقكم حتى في أحلامكم.. النصر العظيم قد أصبح وجهة للعالم أجمع".

وعلق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل على تغريدات النصر، قائلا: "لذلك اعتقد انسحبوا، تخيل الوضع معي، مباراة النصر والهلال وما فيه إلا 5% للهلال ماذ سيكون وضعهم؟".

وأضاف: "فهد بن نافل أهنئك على قرار الانسحاب، أقسم بمن أحل القسم إني أعتبره أحد إنجازاتك وسيكتبها التاريخ ويحفظها لك".

يذكر أن نهائي البطولة المحلية المقامة في هونغ كونغ سيُلعب يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.