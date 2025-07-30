رغم إجرائه عملية جراحية.. تير شتيغن يصدر أزمة جديدة لبرشلونة

تتجه الأنظار نحو تطورات ملف الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، الذي يعيش وسط ضجيج كبير بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، ورغم كل الشائعات التي حامت حول إمكانية رحيله هذا الصيف، فإن الحارس الدولي لن يغادر، وذلك بسبب إصابته المزمنة في الظهر.

وأعلن النادي رسميًا أن تير شتيغن خضع، يوم الثلاثاء، لعملية جراحية جديدة في مدينة بوردو الفرنسية، حيث تمّت "إعادة التدخل بنجاح لمعالجة مشاكله في الفقرات القطنية"، وذلك بحسب البيان الطبي للنادي.

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العملية أجرتها الطبيبة أميلي ليغليز، وتمّت تحت إشراف الطاقم الطبي لبرشلونة، الذي تابع حالته عن كثب.

وبذلك، يدخل تير شتيغن مرحلة جديدة من التعافي، في وقت تُعد فيه عودته للملاعب والتأقلم مع خطة الموسم المقبل من الأولويات القصوى للطاقم الفني والطبي في النادي.

مدة غياب تير شتيغن

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" في تقرير لها، فإن نادي برشلونة لم يصدر أي تقدير رسمي بشأن فترة غياب الحارس الألماني بعد خضوعه للعملية، واكتفى بالإشارة إلى أنه "غير متاح حاليًا، وأن تطور حالته هو من سيحدد موعد عودته".

وفي الأيام المقبلة، يعتزم النادي إرسال كامل التقارير الطبية إلى رابطة الليغا، من أجل أن تقوم اللجنة الطبية المختصة بدراسة الحالة وتحديد ما إذا كانت الإصابة تُصنّف على أنها إصابة طويلة الأمد، أي تتجاوز أربعة أشهر؛ ما سيسمح للنادي باستغلال بند خاص في اللوائح.

في حال تأكيد الإصابة كـ"طويلة الأمد"، سيكون بمقدور برشلونة استخدام 80% من راتب تير شتيغن في سقف الرواتب لتسجيل حارس بديل، وهو ما يفتح الباب أمام قيد خوان غارسيا.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خوردي أرديفول، أحد أعضاء اللجنة الطبية، في مقابلة مع إذاعة RAC 1، أنه لن يشارك في اتخاذ القرار نظرًا لتاريخه السابق داخل نادي برشلونة، لكنه أوضح آلية العمل المتّبعة: "بمجرد أن تصل المستندات إلى رابطة الليغا، وكلما كانت أوفى، كان أفضل، تُحال مباشرة إلى اللجنة الطبية التي تصدر قرارها خلال 24 ساعة فقط".

بذلك، يترقب برشلونة الضوء الأخضر من الليغا للتحرك رسميًا نحو تسجيل بديل لحارس مرماه الأساسي، في ظل غموض يكتنف فترة تعافي تير شتيغن.

موافقة تير شتيغن شرط أساسي

وشدد التقرير على أنه ضمن الإجراءات التي يجب على نادي برشلونة استكمالها لتقديم طلب رسمي إلى رابطة الليغا من أجل تسجيل حارس بديل، هناك وثيقة تُعد "حاسمة" في هذا المسار، وفقًا لما كشفه الطبيب خوردي أرديفول، وهذه الوثيقة هي "موافقة اللاعب الصريحة على مشاركة بياناته الطبية خارج النادي".

بمعنى آخر، يمتلك تير شتيغن كامل الحق القانوني في رفض أو قبول السماح للنادي بنقل تفاصيل وضعه الصحي إلى اللجنة الطبية التابعة لليغا.

في حال عدم منحه هذا الإذن، فإن برشلونة لن يكون قادرًا على المضي قدمًا في إجراءات تسجيل بديل له في قائمة الفريق، وهو ما يسلط الضوء على دور اللاعب نفسه في هذه العملية الحساسة، والتي قد تؤثر مباشرة على تحركات النادي في سوق الانتقالات.

موقف شتيغن

ورغم أن العلاقة بين شتيغن وبرشلونة تمرّ بلحظات توتر واضحة، خاصة بعد أن سبق الحارس النادي بالإعلان عن عمليته الجراحية وحدد بنفسه مدة الغياب بثلاثة أشهر فقط، إلا أن رفضه تقديم الموافقة على مشاركة ملفه الطبي يبدو أمرًا غير مرجّح في الوقت الراهن.

فمثل هذا التصرف سيكون غير مسبوق في تاريخ الليغا، إذ أوضح الطبيب خوردي أرديفول، في نفس المقابلة مع إذاعة RAC 1، أنه "لم يحدث أبدًا أن رفض أي لاعب توقيع إذن معالجة بياناته الصحية من قبل اللجنة الطبية".

واختتم التقرير: "على الرغم من الخلافات الطفيفة أو التوتر الحاصل بين اللاعب والنادي، فإن السيناريو المنطقي يشير إلى أن تير شتيغن سيمنح الموافقة المطلوبة؛ ما يفتح الطريق أمام برشلونة لمتابعة إجراءات تسجيل بديل مؤقت له خلال فترة غيابه".