الترجي يجدد عقدي "القنيشي" و"الجبري" موسمين

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الجمعة، تجديد التعاقد مع الثنائي خليل القنيشي وأشرف الجبري لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لموسمين قادمين.

وحسم الترجي لقب الدوري التونسي رسمياً بعد فوزه على مضيفه الأولمبي الباجي بخماسية دون رد كما تأهل إلى نصف نهائي كأس تونس ليضرب موعداً مع اتحاد بن قردان بعد غدٍ الأحد.

وقال الترجي في بيان عبر حسابه على موقع فيسبوك "أتم الفريق تجديد عقد لاعبه خليل القنيشي لموسمين إضافيين، ليمتد بذلك إلى يونيو 2028".

وشارك القنيشي صاحب الـ 22 عاماً مع الترجي في 30 مباراة هذا الموسم بكافة المسابقات سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وأعلن الترجي أيضاً تجديد عقد أشرف الجبري لموسمين حتى يونيو 2028 ليحافظ على خدمات اللاعبين.

وتخرج الجبري صاحب الـ 23 عامًا من قطاع ناشئي الترجي ولعب معاراً مع الترجي الجرجيسي قبل العودة للترجي هذا الموسم.

وسجل الجبري 14 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة مع الترجي هذا الموسم.

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ويستعد الترجي لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، وسيلعب في المجموعة الرابعة بجانب تشيلسي الإنجليزي وفلامنغو البرازيلي.

وسينضم إلى الفريق الفائز من المباراة الفاصلة بين لوس انجليس وكلوب أمريكا التي تقام في 31 مايو أيار الجاري لحجز المقعد الأخير في البطولة التي تضم 32 فريقا، بعد استبعاد ليون المكسيكي من البطولة بسبب خرق قواعد الملكية.