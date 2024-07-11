تسبب انتشار مقطع فيديو قديم في حرج شديد للاعب لامين يامال نجم منتخب إسبانيا، والذي يقدم أداءً مبهرًا خلال بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر خلاله يامال، وهو يحتفل بخسارة منتخب إسبانيا أمام المغرب في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وظهر يامال، وهو يحتفل بفوز منتخب المغرب، ويرتدي قميصَ أسود الأطلس، بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح.

ووصل منتخب المغرب إلى المربع الذهبي في كأس العالم الأخيرة ليسطّر إنجازًا تاريخيًا بوصفه أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذه المرحلة قبل احتلاله المركز الرابع.

ويستعد يامال لخوض مباراة نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" أمام إنجلترا مساء الأحد المقبل.

ويكمل يامال بعد غدٍ السبت عامه السابع عشر وسط حالة من التوهج الشديد مع منتخب إسبانيا بالبطولة القارية.

وصنع يامال هدفين للمنتخب الإسباني، وأصبح أصغر من يصنع أهدافًا في مرحلتي المجموعات والأدوار الإقصائية في تاريخ البطولة القارية.

وسجل يامال هدفًا لمنتخب إسبانيا في مرمى فرنسا بدور الأربعة للبطولة ليصبح أيضًا أصغر لاعب يهز الشباك في تاريخ اليورو وعمره 16 عامًا و362 يومًا.

وتألق الجناح الأيمن للمنتخب الإسباني خلال البطولة في مباراة فرنسا الأخيرة، والتي انتهت بفوز الماتادور بنتيجة 2-1 بعدما تعادل يامال بهدف رائع من تسديدة رائعة.