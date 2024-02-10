ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يستعيد الصدارة بالفوز على بيرنلي
استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 3-1 على ضيفه بيرنلي، اليوم السبت، بعد مواجهة شرسة مع الفريق الزائر الشجاع قبل حصوله على النقاط الثلاث.
وبدأ بيرنلي المباراة بشكل رائع لكن ليفربول تقدم في الدقيقة 31 بضربة رأس من ديوغو غوتا بعد ركلة ركنية، قبل أن يتعادل الفريق الزائر قرب الاستراحة بضربة رأس من دارا أوشيه.
وكان ليفربول أفضل كثيرا في الشوط الثاني، وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل لويس دياز من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من هارفي إليوت. وضمن داروين نونيز الفوز في الدقيقة 70 بضربة رأس أخرى.
ويملك ليفربول 54 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة. وظل بيرنلي في المركز 19 برصيد 13 نقطة.
توتنهام ينتزع فوزا مهما على برايتون
وفي مباراة أخرى، عاد توتنهام هوتسبير إلى المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل البديل برينان جونسون هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح فريقه الفوز 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون.
وأودع جونسون الكرة في الشباك مستغلا عرضية منخفضة من القائد سون هيونغ مين، الذي نزل بديلا بعد عودته من مشاركته مع كوريا الجنوبية في كأس آسيا.
وكان توتنهام قد تأخر في النتيجة بهدف سجله باسكال غروس في الدقائق الأولى من ركلة جزاء، بعدما تعرض داني ويلبك لمخالفة.
وتحسن أداء توتنهام في الشوط الثاني وأدرك التعادل في الدقيقة 61 بفضل بابي ماتار سار، الذي استغل ارتداد الكرة من إطار المرمى.
وسجل جونسون هدف الفوز ليرتقي توتنهام إلى المركز الرابع، متفوقا على أستون فيلا برصيد 47 نقطة من 24 مباراة.
شيفيلد يهزم لوتون
وفي مباراة ثالثة، فاجأ شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب منافسه لوتون تاون بالفوز عليه 3-1 على ملعب كينيلورث، رود ليحرمه من فرصة ذهبية للابتعاد بأربع نقاط عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبدأ لوتون المباراة وهو الأوفر حظا للمرة الأولى بعد أن سجل أربعة أهداف ضد نيوكاسل يونايتد وبرايتون، في كل من المباراتين الأخيرتين، وسيطر لوتون على الكرة لكنه تأخر 2-صفر في نهاية الشوط الأول.
وضع كاميرون آرتشر فريق شيفيلد في المقدمة في الدقيقة 30، ليعوض فرصة محققة أهدرها قبلها بلحظات، قبل أن يضاعف جيمس ميكاتي النتيجة من ركلة جزاء بعد ست دقائق بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، بعد لمسة يد على ريس بورك.
وقلص كارلتون موريس الفارق للوتون من ركلة جزاء بعد لمسة يد في الدقيقة 52، لكن شيفيلد رد بهدف عبر فينيسيوس دي سوزا في الدقيقة 72.
وبقي لوتون في المركز 17 برصيد 20 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن إيفرتون الذي خسر 2-صفر أمام مستضيفه مانشستر سيتي.
ثنائية مونيز تمنح فولهام الفوز على بورنموث
فيما أنهى فولهام سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز في الدوري الإنجليزي، بانتصاره 3-1 على بورنموث بملعب كرافن كوتيدج، بثنائية من رودريغو مونيز.
وبدأ صاحب الأرض بشكل رائع عندما أطلق بوبي دي كوردوفا-ريد تسديدة استقرت في زاوية المرمى في الدقيقة الخامسة.
وهيّأ دي كوردوفا-ريد الكرة بضربة رأس لزميله رودريغو مونيز، ليضاعف تقدم فولهام في الدقيقة 36.
وقلص بورنموث الفارق حين سجل ماركوس سينسي بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن سرعان ما استعاد فولهام تقدمه بفارق هدفين، بعدما سجل مونيز بعد تمريرة عرضية من ويليان.
وتخطى فولهام منافسه بورنموث في الترتيب ليحتل المركز الـ12.