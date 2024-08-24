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المريخ السوداني يهزم النصر الليبي ويتأهل للدور الثاني من أبطال أفريقيا | إرم نيوز

رياضة

المريخ السوداني يهزم النصر الليبي ويتأهل للدور الثاني من أبطال أفريقيا

يواجه المريخ في الدور الثاني الفائز من مباراة الجيش الملكي وريمو ستارز النيجيري
المريخ السوداني يهزم النصر الليبي ويتأهل للدور الثاني من أبطال أفريقيا
المريخ السوداني
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أغسطس 2024، 4:19 م

تأهل المريخ السوداني للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه (2 ـ 0) على النصر الليبي اليوم السبت على ملعب "جوبا" في جنوب السودان، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول.

وبعد عودته بالتعادل السلبي من مواجهة الذهاب في ملعب شهداء بنينا في بنغازي، كان المريخ مطالبا بالفوز على الأقل بفارق هدف للعبور للدور الثاني.

وانتظر لاعبو المريخ حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لتثمر محاولاتهم الهجومية هدف التقدم في الوقت بدل الضائع من تسديدة للمهاجم الإيفواري محمد قباني التي سكنت شباك النصر.

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وفيما كان النصر الليبي يحاول العودة في المباراة وتعديل النتيجة منذ الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حملت الدقيقة 73 الجديد لنادي المريخ الذي تمكن من إحراز الهدف الثاني لمهاجمه محمد قباني الذي وقع على الثنائية بعد هجمة مرتدة سريعة.

وكان النصر قريبا في الدقيقة 80 من تقليص الفارق لولا يقظة دفاع المريخ، الذي أهدر لاعبوه أيضا عدة فرص كان أبرزها في الدقيقة 87 عندما أخطأ أنور مخلوف في إرجاع الكرة إلى الدفاع لتتحول إلى انفراد تام لكن الحارس عبد الجواد رزق تألق وأنقذ مرماه من الهدف الثالث.

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الأندية المتأهلة للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا

  وسيواجه المريخ السوداني في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا المتأهل من مباراة الجيش الملكي المغربي وريمو ستارز النيجيري واللذين يلتقيان اليوم السبت في المغرب إيابا بعد أن فاز ريمو ستارز ذهابا (2 ـ 1).

رياضةالمريخ السودانيدوري أبطال أفريقيا

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