أمم إفريقيا للمحليين والتأهل للمونديال يزيّنان انطلاق الدوري المغربي للمحترفين

تشهد ملاعب كرة القدم في المغرب بداية من الغد الجمعة عودة عجلة دوري المحترفين إلى الدوران، من خلال الجولة الافتتاحية للمسابقة لموسم 2025 ـ 2026 التي تتزامن مع أحداث لافتة عاشت على وقعها الكرة المغربية في الأسابيع الأخيرة.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من الراحة خُصّصت لمشاركة منتخب اللاعبين المحليين في نهائيات كأس أمم إفريقيا (الشان) 2025 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وتصفيات كأس العالم 2026، سيبدأ الموسم الجديد في الدوري المغربي منافساته بداية من الغد في جولة تقام على 3 دفعات وتتضمن مباريات واعدة منذ بداية السباق.

وواصلت كرة القدم المغربية نجاحاتها اللافتة في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ بلغ أسود الأطلس مراتب مرموقة والتحقوا بركب المنتخبات العالمية الكبرى منذ أن وصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

أخبار ذات علاقة تونس والمغرب في الصدارة.. ترتيب المنتخبات العربية الأكثر تأهلا لكأس العالم

وواصلت الكرة المغربية توهجها قاريًا وعالميًا عندما فاز المنتخب الأولمبي بالميدالية البرونزية للألعاب الأولمبية 2024، قبل أن يحصد منتخب المحليين لقب كأس أمم إفريقيا (الشان) في 30 أغسطس الماضي.

عودة على وقع النجاحات

ورغم أن معظم لاعبي المنتخب المغربي الأول، المتأهل الأسبوع الماضي كأول منتخب إفريقي لمونديال 2026، ينشطون خارج الدوري المغربي، فإن ذلك الإنجاز سيلقي بظلاله دون شك على بداية الموسم الجديد.

وفوق ذلك، تسجل الجولة الأولى لدوري المحترفين مشاركة عدد كبير من نجوم منتخب أسود الأطلس للاعبين المحليين الذين تألقوا بالأمس في كأس إفريقيا للمحليين 2025 التي حسمها المغاربة بالصعود على منصة التتويج على حساب مدغشقر في نهائي مثير (3 ـ 2).

وشهدت النسخة الأخيرة من "الشان" توهج نجوم الدوري المغربي مثل حارس الرجاء المغربي مهدي حرار، ولاعب الجيش الملكي محمد حريمات، ونجوم نهضة بركان: عماد الرياحي وأسامة المليوي ويوسف مهري؛ أفضل هداف في البطولة.

من المؤكد أن ما حققته الكرة المغربية في 2025 سيلقي بظلاله الإيجابية على منافسات الدوري في الموسم الجديد الذي سيكون فارقًا؛ باعتبار أن المغرب سيحتضن بعد أشهر قليلة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 وسيدافع عن اللقب بعد عقود طويلة لم يعتلِ خلالها منصة التتويج في تلك البطولة.

أخبار ذات علاقة المغرب يواصل تألقه بتصفيات المونديال ويفوز على زامبيا بثنائية (فيديو)

وقد لا تكتفي الكرة المغربية بنجاحاتها على مستوى المنتخب الأول المتأهل للمونديال، أو منتخب المحليين الفائز بكأس أمم إفريقيا الشهر الماضي، بل ستمتد أيضًا إلى الإنجازات الفردية؛ إذ ينتظر أن يكون كل من أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وياسين بونو نجم الهلال السعودي، ضمن المرشحين الأوائل لجوائز الكرة الذهبية يوم 22 سبتمبر الجاري.

مباريات حامية وبداية صعبة للوداد

بعد تأجيل البداية بسبب مشاركة المنتخب في أمم إفريقيا للمحليين، تبدأ منافسات الجولة الأولى من الدوري الاحترافي "إنوي"، في موسمها الجديد 2025-2026، من خلال 4 مباريات تلوح ساخنة وتنطوي على تنافسية عالية.

ويحتضن ملعب "القرية الرياضية" في طنجة مباراة اتحاد طنجة وضيفه حسنية أكادير، بينما يستقبل أولمبيك الدشيرة الصاعد حديثًا لمنافسات الدوري المغربي، بطل الموسم الماضي، نادي نهضة بركان، على ملعب "أكادير الكبير".

ويبدأ حامل اللقب الموسم الجديد على وقع عام تاريخي أحرز فيه اللقب للمرة الأولى، بجانب تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية وفوز لاعبيه الدوليين بكأس أمم إفريقيا للمحليين.

ويحل اتحاد تواركة ضيفًا على أولمبيك آسفي، في حين يلعب الوداد البيضاوي مباراة صعبة ـ نظريًا ـ أمام ضيفه الكوكب المراكشي، العائد للأضواء والذي عزز صفوفه بلاعبين جدد لتحقيق نتائج لافتة في عودته لدوري المحترفين.

وتستكمل الجولة الأولى يومي السبت والأحد 13 و14 سبتمبر الجاري حيث يلتقي الرجاء مع الفتح الرباطي ويلعب الجيش الملكي مع نادي يعقوب المنصور، الفريق الصعد حديثا لدوري الأضواء وذلك يوم السبت.

أما يوم الأحد فتدور مواجهتان أخيرتان تجمع الأولى بين نهضة الزمامرة والمغرب الفاسي والثانية بين الدفاع الجديدي ونادي مكناس.