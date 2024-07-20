أعرب ألكسندر لاكازيت، قائدمنتخب فرنسا الأولمبي، عن شعوره بالفخر لأن المدرب تييري هنري، مثله الأعلى عندما كان شابا، منحه شارة قيادة المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي ستكون فرصة للاعب ليون لإحراز أول لقب دولي في مسيرته الكروية.

وعبر لاكازيت، نجم نادي أرسنال السابق الذي عاد العام قبل الماضي لتجديد العهد مع ليون، عن أمله في أن تتعزز فرص فرنسا في التتويج بفضل عاملي الأرض والجمهور.

وفي مقابلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قال لاكازيت الذي لعب لفرنسا آخر مرة في 2017، اليوم السبت إن المنتخب الفرنسي الذي يضم ثلاثة لاعبين فوق السن (23 عاما) أصبح أكثر تماسكا وتلاحما قبل بدء الدورة التي سيسعى خلالها لمنح بلاده الذهبية الأولمبية لكرة القدم للمرة الثانية.

وأضاف لاكازيت (33 عاما) "كلنا لدينا نفس الطموح وهو المضي قدما والفوز بميدالية... وواقع إقامة الدورة على أرضنا سيمنحنا دافعا (للفوز)."

وقال إن المدرب هنري يريد أن يقدم الفريق كرة هجومية تعتمد على الاستحواذ على الكرة.

وأردف: "هنري صاحب عقلية هجومية، وهو بالفعل يريد منا أن نستمتع وأن نقدم عرضا يسعد الجمهور."

وفي الدورة الصيفية ستنافس فرنسا ضمن المجموعة الأولى وستبدأ مسيرتها في مواجهة الولايات المتحدة في مرسيليا الأربعاء المقبل قبل يومين من موعد الافتتاح الرسمي للدورة في العاصمة باريس.

وخلال مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا الأول أو الأولمبي، خاض لاكازيت 16 مباراة مع المنتخب الأول و14 مباراة مع منتخب أقل من 23 عاما، ويملك لقبا دوليا واحدا في فئات الشبان، وذلك عندما توج مع فرنسا ببطولة أمم أوروبا لأقل من 19 عاما في العام 2010.

وخاض اللاعب الملقب في فرنسا بـ "الجنرال" الجزء الأكبر من مسيرته الكروية مع ليون وذلك من 2010 وحتى 2017 ثم من 2022 حتى الآن، بينما انتمى لأرسنال الإنجليزي لمدة 5 سنوات بين 2017 و2022.