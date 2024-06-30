ليبرون جيمس يغير خطة عقده مع لوس أنجليس ليكرز

وبينما يعني القرار أن جيمس سيصبح لاعبا حرا للمرة الرابعة خلال مسيرته الحافلة، فإن استمراره مع ليكرز ليس موضع شك بشكل كبير، بعد أن اختار الفريق نجله، يوم الخميس الماضي، في الجولة الثانية من عملية اختيار اللاعبين الجدد بالدوري.

ووفقا لشبكة (espn)، فإن ليبرون جيمس (39 عاما) لن يستخدم خيار تمديد عقده للموسم الأخير بقيمة 51.4 مليون دولار، وهو ما سيجعله لاعبا حرا يمكنه توقيع عقد مع ليكرز لمدة ثلاثة أعوام كحد أقصى بقيمة نحو 162 مليون دولار.

ونقلت الشبكة عن ريتش بول، وكيل أعمال جيمس، قوله إن كبير مسجلي الدوري الأمريكي للمحترفين على الإطلاق يرغب في العمل مع ليكرز على صفقة أقل من الحد الأقصى لتحسين وضع الفريق عند التعاقد مع لاعب مؤثر.

وقال بول للشبكة الأمريكية: "إنه يعطي الأولوية لتحسين قائمة الفريق. كان مصرا على بذل كل الجهود لتحسين التشكيلة".