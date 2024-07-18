أحرز نادي نصر بنغازي لقب الدوري الليبي لموسم 2023 ـ 2024 وذلك في أعقاب فوزه المثير على المدينة (2 ـ1) في مباراة الجولة الرابعة من مرحلة سداسي التتويج التي جمعت الفريقين اليوم الخميس في إيطاليا.

وتقدم الزامبي كمبامبا بهدف أول للنصر في الدقيقة 13 من المباراة عندما سدد كرة في الزاوية العليا اليمنى لمرمى المدينة ليمنح فريقه الأسبقية بهدف واحد.

وفيما كانت المباراة تشهد الدقائق الأخيرة تقدم نادي المدينة إلى الهجوم لينجح في إدراك التعادل عن طريق مهاجمه أبوبكر ديارا من ضربة رأس.

ورغم هدف التعادل نجح النصر عبر مهاجمه علي سلامة، في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل وإهداء فريقه اللقب وذلك قبل جولة من النهاية.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة محققا العلامة الكاملة من 4 مباريات وذلك بفارق 5 نقاط عن الأهلي بنغازي الذي حقق الفوز على حساب السويحلي في الجولة ذاتها (2 ـ 1).

وفي المباراة الثالثة من الجولة الرابعة فاز هلال بنغازي على الأهلي طرابلس (1 ـ0).

وتعد مباريات الجولة الخامسة والأخيرة ترتيبية بعد تتويج النصر باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بينما سيتنافس الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس على مقعد مؤهل لدوري أبطال أفريقيا مع النصر.