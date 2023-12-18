أزمات جديدة تضرب الزمالك قبل مباراة ساجرادا
يعيش نادي الزمالك المصري على صفيح ساخن، قبيل أيام من مواجهة ساجرادا الأنغولي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويلعب الزمالك ضد ساجرادا الأنغولي مساء الأربعاء المقبل في أنغولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.
ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد؛ بسبب عدم دفع مستحقات فريق سبورتنغ لشبونة، ولكن ظهرت قضية أخرى قد تمنع الزمالك من القيد مجددًا، وهي مستحقات نادي كاراكاس الفنزويلي الخاصة بصفقة سامسون أكينيولا.
أكينيولا يزيد الأوجاع
وحصل نادي كاراكاس الفنزويلي، على حكم بإيقاف القيد على نادي الزمالك؛ بسبب المستحقات المتأخرة لدى النادي، في صفقة انتقال سامسون أكينيولا، إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية.
وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن النادي لم يستلم صيغة الحكم بشكل نهائي، ولكن النادي الفنزويلي خاطب الزمالك خلال الفترة الماضية للحصول على أمواله.
وأضاف: "عاجلا أو آجلا سيحصل نادي كاراكاس على باقي مستحقاته، ولكن تعمل الإدارة البيضاء حاليًّا على إنهاء أزمة غرامة سبورتنغ لشبونة لفك القيد في يناير المقبل".
آخر تطورات أزمة لشبونة
وبسؤاله عن آخر تفاصيل المفاوضات مع سبورتنغ لشبونة قال: "الأمر تم حسمه بنسبة كبيرة، وقام عمرو الأدهم عضو مجلس الإدارة بإخطارهم بعرض التقسيط الأخير المقدم من النادي".
وأضاف: "نيلو فينغادا مدرب الفريق الأسبق يقوم بدور رائع مع مسؤولي سبورتنغ لشبونة، وفي حالة الموافقة على عرض التقسيط الأخير، سيتم الإعلان عن ذلك".
وفي حالة عدم الموافقة قال: "سيتم دفع مبلغ الغرامة كاملا، فمجلس الإدارة يريد الوفاء بوعده الذي قطعه برفع القيد في يناير".
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف نادي الزمالك من إبرام صفقات جديدة؛ بسبب مستحقات نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي الخاصة بقائد الفريق محمود عبدالرزاق "شيكابالا".
وما زالت المفاوضات جارية بين الزمالك ونادي سبورتنغ لشبونة، إذ تدخل نيلو فينغادا مدرب الفريق الأسبق للتوسط بين الزمالك ولشبونة.
وعرضت إدارة الفريق الأبيض على النادي البرتغالي تقسيط الغرامة المستحقة لهم التي تقدر بـ1.5 مليون دولار، على سنة، بدفع 25% من قيمة الغرامة كل 3 أشهر، وما زالت المفاوضات جارية حتى الآن".