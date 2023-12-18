أزمات جديدة تضرب الزمالك قبل مباراة ساجرادا

آخر تطورات أزمة لشبونة

وبسؤاله عن آخر تفاصيل المفاوضات مع سبورتنغ لشبونة قال: "الأمر تم حسمه بنسبة كبيرة، وقام عمرو الأدهم عضو مجلس الإدارة بإخطارهم بعرض التقسيط الأخير المقدم من النادي".

وأضاف: "نيلو فينغادا مدرب الفريق الأسبق يقوم بدور رائع مع مسؤولي سبورتنغ لشبونة، وفي حالة الموافقة على عرض التقسيط الأخير، سيتم الإعلان عن ذلك".

وفي حالة عدم الموافقة قال: "سيتم دفع مبلغ الغرامة كاملا، فمجلس الإدارة يريد الوفاء بوعده الذي قطعه برفع القيد في يناير".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف نادي الزمالك من إبرام صفقات جديدة؛ بسبب مستحقات نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي الخاصة بقائد الفريق محمود عبدالرزاق "شيكابالا".

وما زالت المفاوضات جارية بين الزمالك ونادي سبورتنغ لشبونة، إذ تدخل نيلو فينغادا مدرب الفريق الأسبق للتوسط بين الزمالك ولشبونة.

وعرضت إدارة الفريق الأبيض على النادي البرتغالي تقسيط الغرامة المستحقة لهم التي تقدر بـ1.5 مليون دولار، على سنة، بدفع 25% من قيمة الغرامة كل 3 أشهر، وما زالت المفاوضات جارية حتى الآن".