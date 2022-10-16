ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يصعق برشلونة في الكلاسيكو وينفرد بالصدارة

انفرد فريق ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه على برشلونة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سنتياغو برنابيو، بالجولة التاسعة من الليغا.

تقدم كريم بنزيما بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 12، بعدما سدد فينسيوس كرة ليتصدى لها تير شتيغن لترتد إلي بنزيما الذي يضعها في الشباك معلنًا تقدم أصحاب الأرض.

وبينما كانت الجماهير الكتالونية تترقب قدوم التعادل، ارتكب المدافع لويس غارسيا خطأ في مكان قاتل استغله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي وأحرز هدفا ثانيا للفريق "الملكي" بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء عجز شتيغن عن ردها لتعانق كرته الشباك عند الدقيقة 35.

في الشوط الثاني تاه برشلونة على المستطيل الأخضر وفرض الريال سيطرته على مجريات اللعب ليتمكن بنزيما في الدقيقة 52 من إضافة هدف ثالث قرر الحكم إلغائه بعد تأكيد "الفار" وجود حالة تسلل على المهاجم الفرنسي.

المدرب البرشلوني تشافي هيرنانديز تدخل وأجرى عدة تغييرات بإشراك كل من فيران توريس وكافي، وجوردي ألبا بدلا من رافينيا وسيرجيو بوسكيتس وبالادي، الأمر الذي حسن من أداء الفريق بشكل واضح.

تبديلات تشافي جاءت متأخرة نوعا ما عندما اخترق فاتي الجهة اليمنى لدفاع الريال وأرسل كرة عرضية مثالية وجدت توريس في موقع مناسب ليُسكنها الشباك في الدقيقة 83.

الهدف أعطى برشلونة أملا في العودة بنتيجة اللقاء لكن البديل الذهبي رودريغو حسم كل شيء بهدف ثالث وقع عليه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من ركلة جزاء تسبب بها المدافع غارسيا بتدخله على قدم اللاعب البرازيلي.