منشور جديد من اتحاد طنجة حول اللاعبين المفقودين (صورة)

في ظل عدم وجود أي إعلان رسمي بشأن لاعبي اتحاد طنجة المفقودين في البحر، سلمان الحراق وعبد اللطيف أخريف، حتى الآن، حرص النادي على تكثيف الدعاء للاعبين.

ويوم السبت الماضي غرق أحد القوارب، وكان يقل 5 من لاعبي فريق اتحاد طنجة بالقرب من شاطئ مدينة تطوان شمال المغرب.

ونجحت قوات الدفاع المدني المغربي وقتذاك في إنقاذ 3 من لاعبي الفريق بعد غرق قاربهم.

وتم إنقاذ الثلاثي عبد الحميد معالي وسليمان الدهدوه وأسامة الفلاح.

بينما لا يزال البحث جاريًا عن ثنائي آخر وهو سلمان الحراق وعبد اللطيف أخريف، وهما الآن ضمن عداد المفقودين.

ونشر نادي اتحاد طنجة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورًا للثنائي "الخراق وأخريف"، وعلق عليها: "قلوبنا معكما ودعواتنا لكما".

وخرج 5 من لاعبي اتحاد طنجة المغربي في رحلة بحرية ترفيهية على متن قارب سياحي قبل أن يتعرض القارب للغرق في شاطئ ريستينكا بمنطقة المضيق، في مياه البحر الأبيض المتوسط.

ونفى محمد الشرقاوي، رئيس اتحاد طنجة، مؤخرًا أنباء العثور على اللاعب عبد اللطيف أخريف ميتا، مؤكدًا أن البحث ما زال مستمرًّا.

والتحق أخريف، البالغ من العمر 24 عامًا، بالفريق الأول لاتحاد طنجة قبل نحو 5 سنوات، وشارك مع الفريق خلال الموسم 2023-2024، سجل خلالها هدفًا ضد الجيش الملكي.

أخبار ذات علاقة توضيح هام من رئيس اتحاد طنجة بعد انتشال جثة من البحر

بينما لم يتجاوز اللاعب الشاب سلمان الحراق، ربيعه الـ17، حيث كان يلعب ضمن صفوف فريق الأمل لاتحاد طنجة.

وإضافة إلى مشاركته ضمن صفوف اتحاد طنجة الأمل، كان سلمان الحراق استدعي من قبل المنتخب المغربي لأقل من 17 عامًا، كما تم اختياره هذه السنة من أجل الصعود للفريق الأول لاتحاد طنجة.