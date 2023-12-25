رسالة تحذير من محمد صلاح للاعبي ليفربول بعد التعادل أمام آرسنال (شاهد)

وكان فريق ليفربول تعثر بالتعادل مرتين في مباراتين متتاليتين على ملعبه أنفيلد حيث خرج بتعادل سلبي أمام مانشستر يونايتد وبعده بتعادل 1-1 مع آرسنال، أمس السبت.

وكتب "صلاح" تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة".

وأضاف: "سنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل".