رسالة تحذير من محمد صلاح للاعبي ليفربول بعد التعادل أمام آرسنال (شاهد)
وجَّه النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رسالة تحذير إلى زملائه، بسبب تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.
وكان فريق ليفربول تعثر بالتعادل مرتين في مباراتين متتاليتين على ملعبه أنفيلد حيث خرج بتعادل سلبي أمام مانشستر يونايتد وبعده بتعادل 1-1 مع آرسنال، أمس السبت.
وكتب "صلاح" تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة".
وأضاف: "سنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل".
وبين المباراتين، نجح ليفربول بتحقيق فوز كاسح على وست هام يونايتد بنتيجة 5-1 ليتأهل إلى قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية حيث سيواجه فولهام.
وأدى تراجع نتائج ليفربول إلى فقدانه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق، حاليًا، المركز الثاني برصيد 39 نقطة خلف آرسنال 40 نقطة بعد مرور 18 جولة.
ويتفوق ليفربول بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث، ويأتي خلفهما توتنهام هوتسبير برصيد 36 نقطة، ثم مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 34 نقطة من 17 مباراة.