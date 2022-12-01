مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي يرد على مشجع طالبه بشكوى المكسيك

وتأهلت الأرجنتين متصدرة المجموعة بست نقاط بعد الفوز على بولندا 2-صفر، كما أكد هدف سالم الدوسري للسعودية في الوقت المحتسب بدل الضائع خروج المكسيك بفارق هدف واحد خلف رفاق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي بعد التساوي بأربع نقاط لكل منهما.

وقال آل معمر في تغريدة عبر حسابه في تويتر عقب المباراة "شكرًا للجمهور السعودي العظيم على وقفتهم ومساندتهم. شكرًا للاعبين على اجتهادهم وجديتهم. تجربة مفيدة، وسيتم استثمارها مستقبلًا في ظل الدعم الكبير من القيادة. حظّ أوفر لكل سعودي وكل عربي".