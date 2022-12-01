مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي يرد على مشجع طالبه بشكوى المكسيك
وجَّه مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي الشكر للجماهير السعودية عقب مساندتها للأخضر خلال مشواره في كأس العالم في قطر والذي انتهى بالخسارة بهدفين مقابل هدف أمام المكسيك في الجولة الثالثة للمنتخب يوم الأربعاء.
واستقبلت السعودية هدفين في غضون خمس دقائق في الشوط الثاني لتخسر 2-1 أمام المكسيك، لكن في النهاية خرج المنتخبان معًا من دور المجموعات لتتأهل الأرجنتين وبولندا عن المجموعة الثالثة إلى دور الستة عشر.
وتأهلت الأرجنتين متصدرة المجموعة بست نقاط بعد الفوز على بولندا 2-صفر، كما أكد هدف سالم الدوسري للسعودية في الوقت المحتسب بدل الضائع خروج المكسيك بفارق هدف واحد خلف رفاق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي بعد التساوي بأربع نقاط لكل منهما.
وقال آل معمر في تغريدة عبر حسابه في تويتر عقب المباراة "شكرًا للجمهور السعودي العظيم على وقفتهم ومساندتهم. شكرًا للاعبين على اجتهادهم وجديتهم. تجربة مفيدة، وسيتم استثمارها مستقبلًا في ظل الدعم الكبير من القيادة. حظّ أوفر لكل سعودي وكل عربي".
لكن أحد متابعي رئيس النصر رد على تغريديته في نبرة سخرية على ما يبدو قائلا "ما تقدر تشتكي المكسيك؟ شف حاول"، لكن آل معمر رد بشكل طبيعي ودون أي استفزاز قائلا " لو أخطوا علينا بدون ما تقول".
ويبدو أن المشجع الهلالي "وليد" الذي كان يضع شعار "الزعيم" في صورة حسابه، كان يلمح إلى شكوى النصر لمهاجمه المغربي السابق عبد الرزاق حمد الله الذي انتقل للاتحاد.
وفي أغسطس/آب الماضي قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي إيقاف الدولي المغربي الذي يشارك مع منتخب بلاده في المونديال أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار) بعد شكوى نادي النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.
وكان النصر برئاسة آل معمر، أقام دعوى ضد نادي الاتحاد ومهاجمه حمد الله تتعلق بعدم مشروعية تفاوض المهاجم البالغ عمره 31 عامًا مع الاتحاد.
لكن بعدها أعلن نادي الاتحاد أن مركز التحكيم الرياضي قرر تعليق عقوبة إيقاف تم توقيعها على حمد الله بعد شكوى من نادي النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد، قبل أن يتم الاكتفاء بعقوبة حمدالله وتثبيت العقوبات ضد الاتحاد ومسؤوليه.