"جميلتي أراكِ قريبا".. تفاعل رهيب مع تعليق لامين يامال ونيكي على تيك توك (صورة)

كتب: نور الدين ميفراني

تفاعلت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول مع فيديو نشره صديقها النجم الإسباني لامين يامال مهاجم برشلونة على منصة " تيك توك".

علاقة لامين يامال ونيكي نيكول بدأت خلال حفل عيد ميلاد نجم برشلونة الثامن عشر، وظهرت رسميا أخيرا حين اعترفت المغنية الأرجنتينية البالغة 25 سنة بكونها واقعة في الحب.

تعليق نيكي نيكول ويامال يحصد تفاعل كبير

ونشر النجم البالغ من العمر 18 سنة فيديو على تيك توك يرقص بقميص فريق إنتر ميامي يحمل اسم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم السابق لبرشلونة.

وكتبت نيكي نيكول تعليقا على الفيديو: "جميل سعيدة برؤيتك إلى أن نلتقي".

ورد لامين يامال: "جميلتي أراك قريبا".

وأثار تعليق نيكي نيكول ورد لامين يامال جدلا بين المتابعين وكتب أحدهم: "من بين هذين الزوجين، سيولد الأفضل في التاريخ مع جينات ميسي الأرجنتينية وموهبة يامال، سيكون له كل شيء!".

وكتب آخر: "لا أعتقد أنهم يصلون في نهاية العام".

وعلق ثالث: "إنني أرى في التعليقات، قد يكون من المحبوب حقًا مقابل المال، هو احتمال، ولكن للحصول على حياة الناس وانتقادهم، قد يكونون سعداء، ولا أعرف أي شيء. لذا، حظًا سعيدًا لهذين الزوجين".