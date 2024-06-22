محترف الاتحاد السعودي يرغب في الرحيل

كشفت تقارير صحفية أن لويز فيليبي، مدافع فريق الاتحاد السعودي، طلب الرحيل عن الفريق في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

ويستعد نادي الاتحاد، خلال الفترة الحالية، لخوض فترة إعداد من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة، في المسابقات المحلية والقارية كافة في الموسم الجديد.

وتأتي تقارير رغبة لويز فيليبي في الرحيل مطابقة لما ذكرته وسائل إعلام سعودية، بأن نادي الاتحاد استقر على رحيل 4 لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لعدم الحاجة لجهودهم في الموسم المقبل، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة في الميركاتو الحالي بشكل رسمي.

وأوضحت التقارير أن "العميد" استقر على رحيل الرباعي الأجنبي، أحمد حجازي، علاوة على عبدالرزاق حمدالله، الذي طلب الرحيل خلال الفترة الأخيرة، علاوة على لويز فيليبي مدافع الفريق، وفيليبي غوتا، جناح الفريق، لا سيما وأن اللاعب لم يقدم المستوي المأمول منه.