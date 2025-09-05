الاتحاد الليبي لكرة القدم يصدم الإفريقي التونسي ويعطّل تأهيل أسامة الشريمي

عادت صفقة انتقال النجم الدولي الليبي أسامة الشريمي إلى الإفريقي التونسي لتشهد مزيدا من المستجدات والتطورات المفاجئة للأخير بعدما رفض الاتحاد الليبي لكرة القدم إرسال بطاقة التأهيل القانونية التي سيتكمن بموجبها الشريمي من بدء مشواره رسميا.

وكانت صفقة لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاما، من نادي السويحلي إلى الإفريقي في يوليو الماضي بعقد لمدة عامين، اصطدمت بالكثير من العقبات منذ بدء المفاوضات بين اللاعب الذي انتهى عقده مع فريق السويحلي في 30 يونيو 2025.

وقالت مصادر قريبة من الإفريقي إن إدارة النادي ستتوجه رسميا بخطاب إلى لجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفع شكوى ضد الاتحاد الليبي لكرة القدم ونادي السويحلي من أجل الحصول على "البطاقة الصفراء" المؤهلة للشريمي لخوض المباريات مع فريقه الجديد.

ورفض نادي السويحلي التعامل مع النادي الإفريقي في صفقة أسامة الشريمي الذي انتقل للفريق التونسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، لكن السويحلي قال إن اللاعب وقع على وثيقة بكونه سيمدد عقده مع ناديه لمدة عام إضافي.

وكان النادي الإفريقي راسل منذ أسبوعين عن طريق الاتحاد التونسي لكرة القدم، الاتحاد الليبي من أجل الحصول على بطاقة الانتقال الدولي في أكثر من مناسبة، غير أن كل الخطابات لم تحظ بالموافقة من الاتحاد الليبي، بطلب من نادي السويحلي.

وتنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم على إمكانية حصول أي ناد على بطاقة تأهيل وقتية في حال رفض آخر الاتحاد المحلي نشط بمسابقاته اللاعب إرسال بطاقة الانتقال الدولي للنادي الجديد.

وينتظر النادي الإفريقي ردا من لجنة تأهيل اللاعبين في فيفا للحصول على التأهيل الرسمي للاعبه أسامة الشريمي من أجل تشريكه في قمة الجولة الخامسة من الدوري التونسي للمحترفين أمام الصفاقسي يوم 14 سبتمبر الجاري.

ويحتل النادي الإفريقي المركز الثاني في ترتيب الدوري التونسي للمحترفين برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة واحدة.