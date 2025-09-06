خريج مدرسة الحفاة و"منصة صواريخ".. من هو لاعب الاتحاد السعودي القادم؟

اقتربت إدارة نادي الاتحاد السعودي من حسم صفقة التعاقد مع النجم المالي مامادو دومبيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليكون أحد أبرز تدعيمات "العميد" في الموسم المقبل.

وبحسب تقارير إعلامية، تصل قيمة انتقال لاعب الوسط المالي من رويال أنتويرب البلجيكي إلى نحو 20 مليون يورو.

وكان الاتحاد نشطًا مؤخرًا في الميركاتو الصيفي قبل إغلاق نافذة الانتقالات يوم 10 سبتمبر الجاري، حيث أعلن أمس عن تعاقده مع الجناح الصاعد روجر فيرنانديز، قادمًا من صفوف سبورتينغ براغا البرتغالي. ويجيد فيرنانديز اللعب في مركز الجناح، ويعدّ من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرتغالية.

ويبحث الاتحاد عن الحفاظ على لقب الدوري السعودي، الذي توج به في الموسم الماضي، بعد أن استهل الموسم بخسارة كأس السوبر السعودي.

من هو مامادو دومبيا؟

ينتظر الجمهور الاتحادي الإعلان عن صفقة دومبيا بعد الاتفاق النهائي مع نادي رويال أنتويرب البلجيكي.

دومبيا لاعب مالي شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وُلد في العاصمة باماكو يوم 15 مايو 2004. يتميز ببنية جسدية قوية يبلغ طوله 186 سم، ويلعب بالقدم اليمنى. يشغل دومبيا مركز لاعب الوسط الارتكاز بصفة أساسية، ويمكنه أيضًا أداء دور صانع الألعاب ويتميز أيضا بتصويباته الصاروخية على المرمى.

وانطلقت مسيرته من أكاديمية "جي إم جي" في باماكو، حيث لفت الأنظار مبكرًا. ومن أبرز أسرار تدريبه في الأكاديمية ممارسة التدريبات حافي القدمين، لتحسين التحكم بالكرة.

وفي صيف 2022، انتقل دومبيا إلى نورشيلاند الدنماركي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكنه لم يشارك مع الفريق الأول، لينتقل بعد ذلك إلى يونغ ريدز البلجيكي، حيث شارك في 13 مباراة سجل خلالها هدفين.

وبعد نصف موسم فقط، لفت الأنظار مجددًا لينتقل إلى رويال أنتويرب، بطل الدوري البلجيكي، في يناير 2024. ومنذ انضمامه، خاض 54 مباراة، أحرز خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتألق مع الفريق مطلع الموسم الحالي، مسجلًا هدفين وصانعًا آخر في أول 6 مباريات، ما جعله هدفًا للأندية الكبرى، قبل أن يدخل الاتحاد سباق حسم توقيعه.

ويطلق عليه أصدقاؤه لقب "الشبح"، نظرًا لتناقض شخصيته داخل وخارج الملعب؛ فهو لاعب نشيط ورائع داخل المستطيل الأخضر، بينما يلتزم خارج الملعب بالبقاء في المنزل وممارسة حياته بهدوء، فهو مرتبط بعائلته، ومنعزل عن الأمور التي قد تشتت تركيزه عن التدريبات والمباريات.