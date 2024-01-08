"كذبت لفترة طويلة جدًا".. هنري يكشف معاناته من الاكتئاب

اعترف تيري هنري بأنه كان يعاني من الاكتئاب خلال مسيرته الكروية، ولم يشعر بأنه مجهز لمواجهة مشاكله العقلية.

وقال أسطورة فرنسا وآرسنال في مقابلة مع ستيفن بارتليت، إنه قضى عزلته بسبب فيروس كورونا في مونتريال "يبكي كل يوم" وربط مشاكله بالطفولة المؤلمة.

وقال هنري، البالغ من العمر 46 عاما، والذي يدرب حاليا منتخب فرنسا تحت 21 عاما، إن والده أنطوان انتقد باستمرار، أداءه في الملعب عندما كان طفلا.

ورغم فوزه بكأس العالم 1998 مع فرنسا وأصبح الهداف التاريخي لآرسنال، إلا أن هنري اعترف بأنه قاتل من أجل العثور على السعادة والرضا في إنجازاته.

وقال هنري في المقابلة: "طوال مسيرتي المهنية لا بد أنني كنت في حالة اكتئاب، لم أفعل شيئا حيال ذلك، لكنني تأقلمت بطريقة معينة".

وأضاف: "لقد كنت أكذب لفترة طويلة جدًا لأن المجتمع لم يكن مستعدًا لسماع ما سأقوله".