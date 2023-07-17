طواف فرنسا: مصور يعتذر لتادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات بعد عرقلة مسيرته
اعتذر أحد المصورين للسلوفيني تادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات في مسابقة "طواف فرنسا"؛ بعدما اعترض طريقه خلال السباق ضد يوناس فينغارد.
وطارد يوناس فينغارد والسلوفيني تادي بوغاتشر بعضهما البعض في المرحلة 15 لسباق فرنسا للدراجات قبل مرحلة سباق ضد الساعة المنتظرة والتي سيدخلها المتسابق الدنماركي في الصدارة بعشر ثوان على منافسه بعد الحصول على راحة، غدًا الإثنين.
وكان بوغاتشر يُطارد صاحب القميص الأصفر الدنماركي فينغارد على بعد 500 متر، لكن خلال تلك الخطة اعترضته دراجتان ناريتان.
وتم تغريم المصور ماليًا، ومنع الدراجتين الناريتين من دخول المرحلة التالية للبطولة.
وفاز الهولندي فاوت بولز متسابق البحرين فيكتوريس بالمرحلة 15 لسباق فرنسا للدراجات، اليوم الأحد.
وهاجم بوغاتشر، الذي عانى في الصعود الأخير في المرحلة التي فاز بها الهولندي فاوت بولز، اليوم الأحد، قبل كيلومتر واحد من النهاية لكنه لم يستطع التخلص من مطاردة متسابق جامبو-فيسما.
وحاول فينغارد استغلال معاناة متسابق فريق الإمارات في الأمتار الأخيرة لكنهما عبرا خط النهاية سويا بفارق ست دقائق وأربع ثوان عن بولز الذي منح فريقه البحرين فيكتوريس فوزه الثاني بمرحلة في نسخة العام الحالي، بعد شهر من وفاة زميله جينو مادر في سباق سويسرا.
وتضمنت المرحلة التي امتدت لمسافة 179 كيلومترا الصعود إلى ثلاثة مرتفعات من الدرجة الأولى، واعتمد فينغارد وبوغاتشر على زملائهما.
لكن آمالهما في تحقيق الفوز بالمرحلة والحصول على ثوان إضافية انتهت بعد هجوم مبكر من مجموعة كبيرة بعد حادث في بداية المرحلة.