طواف فرنسا: مصور يعتذر لتادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات بعد عرقلة مسيرته

وطارد يوناس فينغارد والسلوفيني تادي بوغاتشر بعضهما البعض في المرحلة 15 لسباق فرنسا للدراجات قبل مرحلة سباق ضد الساعة المنتظرة والتي سيدخلها المتسابق الدنماركي في الصدارة بعشر ثوان على منافسه بعد الحصول على راحة، غدًا الإثنين.

وكان بوغاتشر يُطارد صاحب القميص الأصفر الدنماركي فينغارد على بعد 500 متر، لكن خلال تلك الخطة اعترضته دراجتان ناريتان.

وتم تغريم المصور ماليًا، ومنع الدراجتين الناريتين من دخول المرحلة التالية للبطولة.