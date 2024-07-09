يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة مرتقبة فجر الأربعاء أمام كندا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقدم "إرم نيوز" متابعة لأحداث مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا خلال السطور القادمة
ميسي ودي ماريا على رأس تشكيل الأرجنتين ومارتينيز بديلا
منتخب كندا يعلن تشكيله للمباراة
ميسي يوجه التحية لعائلته التي تتواجد في ملعب المباراة
ميسي كاد أن يسجل هدفا رائعا أثناء عملية الإحماء
حماس من لاعبي الأرجنتين أثناء النشيد الوطني وعلى رأسهم ميسي
انطلاق صافرة المباراة
الدقيقة 5: تسديدة قوية من منتخب كندا فوق العارضة
نيولوك حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز
الدقيقة 7: تسديدة قوية من منتخب كندا بجوار القائم
الأسطورة رونالدو يتواجد في مباراة الأرجنتين وكندا
الدقيقة 11: تسديدة خطيرة من ميسي بجوار القائم
الدقيقة 16: فاصل من المراوغة للأسطورة ميسي
الدقيقة 22: ألفاريز يتقدم لمنتخب الأرجنتين بالهدف الأول