ريباكينا ..الأوفر حظا بنصف نهائي فردي السيدات ببطولة ويمبلدون

تقام منافسات نصف نهائي فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس اليوم الخميس على الملعب الرئيسي بنادي عموم إنجلترا.

والبطلة السابقة إيلينا ريباكينا هي الأعلى تصنيفا في هذا الدور، حيث تلعب المصنفة الرابعة عالميا أمام باربورا كريتشيكوفا التي سبق لها الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة.

وفي نصف النهائي أيضا، تلعب المتألقة جاسمين باوليني، المصنفة السابعة في البطولة، أمام الكرواتية المخضرمة دونا فيكيتش.

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* باوليني تأمل لمواصلة مسيرتها الخيالية

قبل مشاركتها ببطولة إيستبورن هذا العام، لم يسبق أن فازت باوليني (28 عاما) بأي مباراة على مستوى الجولة على الملاعب العشبية. لكنها أصبحت الآن أول إيطالية تصل إلى قبل نهائي منافسات فردي السيدات في ويمبلدون.

وقد تسطر اللاعبة الإيطالية المبتسمة، وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة، فصلا جديدا عندما تواجه فيكيتش غير المصنفة في قبل النهائي.

وسحقت الأمريكية إيما نافارو في دور الثمانية أمس الثلاثاء، وستكون مفعمة بالثقة عندما تدخل الملعب الرئيسي غدا الخميس.

وقالت باوليني عن حبها المفاجئ للملاعب العشبية "ربما لم ألاحظ ذلك من قبل، لكن مدربي كان يخبرني بأن بمقدوري أن ألعب بصورة جيدة هنا. لم أكن أصدقه.. كنت بحالة رائعة في إيستبورن. كنت أسدد الكرة بصورة جيدة. كنت أردد في نفسي، حسنا، من الجميل اللعب على الملاعب العشبية".

لكن فيكيتش، المصنفة 37 عالميا ستكون عقبة كبيرة.

وشهدت مسيرة فيكيتش (28 عاما) تقلبات؛ بسبب الإصابات وكادت أن تنسحب من بطولة فرنسا المفتوحة، إذ شعرت أنها بحاجة إلى الابتعاد عن الرياضة.

وقالت "السرعة التي تنقلب بها الأحوال في التنس جنونية".

ورغم أنها قد لا تكون وجها مألوفا في قبل النهائي، فإن فيكيتش ستستقي الإلهام من ماركيتا فوندروسوفا التي أصبحت العام الماضي أول لاعبة غير مصنفة تفوز بلقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون في عصر الاحتراف.

* ريباكينا تسعى للقب جديد

رغم تساقط المصنفات الأوليات في النسخة الحالية من بطولة ويمبلدون التي تأثرت بسقوط الأمطار، سارت ريباكينا، بطلة 2022، بخطوات واثقة نحو قبل النهائي.

وباستثناء تراجع مستواها في مباراة الدور الثاني، عندما خسرت مجموعة واحدة أمام الألمانية لورا سيجموند، قدمت اللاعبة المولودة في موسكو أداء هائلا، وحققت أربعة انتصارات بمجموعتين متتاليتين.

ويرتكز أداء ريباكينا (25 عاما) القوي على إرسال من بين الأفضل في تنس السيدات وهو سلاح أجادت استغلاله في البطولة، إذ سددت 31 إرسالا ساحقا وهو أكثر من أي لاعبة أخرى في ويمبلدون، وبلغت نسبة فوزها بنقاط الإرسال الأول 82 في المئة.

وفي مواجهة سفيتولينا في دور الثمانية، فازت بعشر نقاط متتالية على الإرسال.

وقالت بعد فوزها السهل على سفيتولينا: "أعتقد أن الأمر متعلق بصورة أكبر بالزخم. إذا كانت الأمور تسير بصورة جيدة، فلا تحتاج حقيقة وقت طويلا بين النقاط.. بالقطع، أعتقد أن أدائي في رد الإرسال تحسن، لكن نعم، الإرسال يساعدني، رغم أنه اليوم لم يكن في أعلى نسبة. لكنني حسمت اللحظات المهمة بضربة الإرسال".

ولا يبدو أن كريتشيكوفا تهاب مواجهة ريباكينا.

وفازت اللاعبة التشيكية بمواجهتين جمعت بينهما، لكنها المرة الأولى التي يتواجهان على الملاعب العشبية.

وقالت اللاعبة التشيكية: "لديها الكثير من الأسلحة في جعبتها. على الجانب الآخر، لدي أسلحة كبيرة أيضا. أتوقع أنها ستكون معركة قوية".