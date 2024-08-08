انفجرت في الأيام الماضية أزمة داخل أروقة الهلال السعودي بسبب اللاعب سعود عبد الحميد، الذي يأبى أن يستمر مع "الزعيم" ويسعى للخروج من صفوف الفريق في أسرع وقت ممكن.

يرغب سعود عبد الحميد في الاحتراف الخارجي في ظل ظهور عروض عبر التقارير الصحفية من أندية فرنسية وإنجليزية، لكن الهلال كان يسعى في الوقت ذاته لتجديد عقد اللاعب صاحب الـ25 عاما.

بحسب تقارير عديدة، فقد رفض سعود عبد الحميد التجديد في البداية، وعندما أبدى مرونة طلب راتباً كبيراً للغاية يصل إلى 15 مليون ريال سعودي، أي حوالي 4 ملايين يورو.

يعد ذلك الرقم ضخمًا بالفعل، حيث بالكاد يحصل بعض أفضل الأظهرة في العالم على نصف ذلك الرقم وحتى في بعض الحالات، أقل منه بثماني مرات بالتقريب.

وفي التقرير التالي نستعرض بعض أبرز الأظهرة التي تلعب في الجانب الأيسر بالأندية الأوروبية الكبرى، والذين يمكنهم حل مشكلة الهلال براتب أقل من ذلك الذي طلبه سعود عبد الحميد.

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

يعد النجم البرتغالي هو ثالث أعلى ظهير أيسر قيمة في العالم، ومع ذلك لا يتناسب راتبه مع قدراته الفنية بالنظر لبعض الرواتب الأخرى في الفريق نفسه.

يحصل مينديز على 1.4 مليون يورو في الموسم، وهو رقم أقل بحوالي ثلاث مرات من المطلوب من سعود عبد الحميد، ومن المؤكد أن الهلال يستطيع توفيره له.

أليكس جيرمالدو - باير ليفركوزن

كان جيرمالدو هو أحد أبرز عناصر تتويج فريق باير ليفركوزن بالدوري الألماني عن الموسم الماضي إن لم يكن أبرزهم على الإطلاق، ونجح في كسر هيمنة بايرن ميونخ المستمرة على "البوندسليغا" منذ سنوات.

كل ذلك، ولا يحصل الظهير الأسبق لبرشلونة على مبلغ أكبر من 3.1 مليون يورو برفقة فريقه الألماني.

أليخاندرو بالدي - برشلونة

يقترب بالدي، على الرغم من صغر سنه من خوض موسمه الثالث كلاعب أساسي في تشكيلة نادي برشلونة.

تختلف جماهير النادي الكتالوني في الكثير من الأحيان على مستويات الظهير الحالي لها، لكنه يحل أزمات عديدة في أوقات مختلفة، ولا يحصل إلا على 1.6 مليون يورو في الموسم الواحد.

ديستني أودوجي - توتنهام

بكل ما قدمه من مستويات برفقة فريقه اللندني توتنهام كان من الصعب أن يتم تجاهل أودوجي في قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي.

الظهير الذي أشاد به بوستيكوغلو المدير الفني لتوتنهام مرات عديدة يحصل على 3.9 مليون يورو في الموسم الواحد.

ريان آيت نوري - وولفرهامبتون

يعد النجم الجزائري هو الظهير الأساسي لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي خلال الثلاث سنوات الماضية، ولا خلاف على قيمته الفنية بالنسبة لفريقه.

وعلى الرغم من ذلك لا يحصل اللاعب إلا على 520 ألف يورو في الموسم الواحد، وهو رقم يكاد يكون أقل بثمانية أضعاف من طلبات سعود عبد الحميد، كل هذا وهو مكلف بمراقبة أفضل أجنحة العالم التي تلعب في الدوري الإنجليزي.

ماتيو دارميان - إنتر

لا ترى معظم الجماهير ماتيو دارميان كلاعب من الطراز العالمي، ربما لفترته غير الموفقة في مانشستر يونايتد، لكن نجم إنتر الحالي يستحق كل الصخب الذي يثار حوله بسبب قدراته الفنية الكبيرة والبدنية التي تساعده على العمل حتى عامه الـ 34 بشكل رائع.

يحصل لاعب بارما السابق على مبلغ يقدر بـ 3.2 مليون يورو في الموسم الواحد، كل هذا وهو بطل للدوري الإيطالي.