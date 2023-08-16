وليد الفراج: ليفربول وافق مبدئيًا على مناقشة صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد (فيديو)

وكان فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق في الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، قد قال إن صلاح مركز بنسبة 100% على مسيرته مع ليفربول.

وأشار رومانو عبر موقع "يوتيوب"، يوم الثلاثاء: "البعض يقول إن صلاح أعطى الضوء الأخضر نحو الانتقال للدوري السعودي، ولكن ما علمته هو ما قلته قبل عدة أيام، صلاح يركز على ليفربول ويرغب في اللعب مع الفريق".

وكانت قناة "الكأس" القطرية قد ذكرت أمس، أن صلاح أعطى الضوء الأخضر نحو الانتقال إلى الاتحاد، وطلب من النادي السعودي إتمام المفاوضات مع ليفربول.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول الرسمية الأولى لهذا الموسم أمام تشيلسي، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في مستهل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح هدف الريدز الوحيد الذي سجله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الـ 18، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ 77، ويخرج غاضبا.