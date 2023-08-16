وليد الفراج: ليفربول وافق مبدئيًا على مناقشة صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد (فيديو)
كشف الإعلامي الرياضي وليد فراج، أن إدارة نادي ليفربول وافقت على رحيل الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف الريدز، في ظل الأنباء والتقارير التي خرجت مؤخرا والتي ربطته بالانتقال إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الفراج في تصريحات تلفزيونية: "حسب معلوماتي حتى هذه اللحظة، إدارة نادي ليفربول وافقت بشكل مبدئي على مناقشة صفقة انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي، لكن لديك مشكلة في الألماني يورغن كلوب، ورفضه رحيل صلاح عن صفوف الفريق، خاصة بعد رحيل عدد كبير من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".
وأضاف: "إدارة الاتحاد تمارس ضغوطا كبيرة على إدارة الريدز من أجل حسم التعاقد مع محمد صلاح، خاصة أن الفريق السعودي يسعى لتعزيز صفوفه بكم هائل من نجوم العالم قبل المشاركة في كأس العالم للأندية من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة في هذا الحدث العالمي".
وتابع: "أعلم أن جمهور الاتحاد يغلي وهو نفس وضع الهلاليين بعد تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو ولكنهم هدأوا الآن بوصول نيمار، وأقول لهم سيحدث التغيير ولكن بهدوء، وأرجوكم لا تضغطوا بشكل قوي على إدارتكم".
وكان فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق في الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، قد قال إن صلاح مركز بنسبة 100% على مسيرته مع ليفربول.
وأشار رومانو عبر موقع "يوتيوب"، يوم الثلاثاء: "البعض يقول إن صلاح أعطى الضوء الأخضر نحو الانتقال للدوري السعودي، ولكن ما علمته هو ما قلته قبل عدة أيام، صلاح يركز على ليفربول ويرغب في اللعب مع الفريق".
وكانت قناة "الكأس" القطرية قد ذكرت أمس، أن صلاح أعطى الضوء الأخضر نحو الانتقال إلى الاتحاد، وطلب من النادي السعودي إتمام المفاوضات مع ليفربول.
وشارك صلاح في مباراة ليفربول الرسمية الأولى لهذا الموسم أمام تشيلسي، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في مستهل الدوري الإنجليزي الممتاز.
وصنع صلاح هدف الريدز الوحيد الذي سجله الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الـ 18، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ 77، ويخرج غاضبا.