كشفت تقارير صحفية وجود بند في لائحة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تسمح لنيكو ويليامز بالانضمام لنادي برشلونة، حتى لو بدأ الموسم بقميص فريقه أتلتيك بيلباو.

وارتبط اسم نيكو ويليامز، صاحب الـ21 عاما، بالانتقال إلى برشلونة بعد ظهوره بصورة مميزة مع منتخب إسبانيا في "يورو 2024".

ويمتلك نيكو ويليامز شرطاً جزائياً في عقده يتيح له الرحيل عن أتلتيك بيلباو بمبلغ لا يتعدى 48 مليون يورو.

وحتى الآن، لم يتلقَ البلوغرانا ردًا واضحًا من اللاعب الذي انضم للفترة الإعدادية لأتلتيك بيلباو، وبالتالي قرر الفريق الكتالوني الانتظار.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، اليوم الأحد: "يمكن لبرشلونة أن يصل إلى الحد الأقصى في محاولته للتعاقد مع نيكو ويليامز كصفقة انتقال كبيرة ثانية هذا الموسم، بعد ضم داني أولمو، ويمكنه فعل ذلك؛ لأن اللوائح المحلية تسمح له باللعب في فريق مختلف عن الفريق الذي بدأ معه الموسم".

وأضاف التقرير: "ولكي يحدث هذا، فإن الموعد النهائي واضح، يوم الجمعة 30 أغسطس الساعة 23:59، هذا هو الموعد النهائي الذي حددته الليغا لتسجيل اللاعبين لموسم 2024-2025، إذا قام النادي قبل هذا الوقت بدفع قيمة الشرط الجزائي في مقر الاتحاد الإسباني، وكان لدى برشلونة الهامش المالي لتسجيله، فسيصبح تلقائيًا لاعبًا في برشلونة".

وأشارت الصحيفة: "إذا لم تتم الصفقة في الوقت المحدد، يمكن لنيكو ويليامز مواجهة برشلونة في أولى الجولات مع انطلاق الليغا، من دون التفكير في أن هذا قد يؤثر في المستقبل؛ لأن لائحة الاتحاد واضحة، فهي تسمح للاعب باللعب في ثلاثة فرق مختلفة في موسم واحد".

ويستهل النادي الكتالوني مشواره بالدوري الإسباني أمام فالنسيا في 18 أغسطس على ملعب ميستايا، ثم يواجه أتلتيك بيلباو في الجولة الثانية يوم 24 أغسطس.

وخاض ويليامز أكثر من 120 مباراة مع الفريق الأول لأتلتيك بيلباو، مُسهمًا بـ46 هدفًا (سجّل 20 هدفًا، وقدّم 26 تمريرة حاسمة).