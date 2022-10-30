شقيق مبابي الصغير يتدرب مع باريس سان جيرمان لأول مرة (صور)
تدرب إيثان مبابي الشقيق الأصغر للنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان كما هو الحال في كثير من الأحيان بعد مباراة في الدوري الفرنسي.
وقالت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية، إن العديد من الشباب شاركوا في تدريب الفريق الأول، صباح اليوم الأحد، بما في ذلك شقيق كيليان مبابي الصغير إيثان البالغ عمره 15 عاما.
وبعد قيادة فريق الشباب في باريس سان جيرمان للفوز على مكابي 3/1 في دوري أبطال أوروبا للشباب، المعادلة لبطولة الكبار، استغل لاعب الوسط الشاب غياب لاعبي الفريق الأول للراحة عقب الفوز 4/3 على تروا في الدوري الفرنسي للمشاركة في التدريبات الصباحية، اليوم الأحد.
ورافق اللاعب الأعسر في التدريبات لاعبين واعدين آخرين من فريق تحت 19 عاما مثل: المهاجم إلياس حسني، والمدافع نحميا فرنانديز-فيليز، وكريست موكلينغي، وكيريل تشيكامبود، والجناح الأيسر فيموج مونتو وا مونغو، وقد شاركوا بالفعل مرة واحدة على الأقل في التدريب، الأسبوع الماضي.
ولن يلعب فريق تحت 19 عاما هذا الأسبوع، ويستعد لمباراة حاسمة في دوري الشباب، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب تورينو، حيث سيتم تحديد المركز الأول في المجموعة. ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة بفارق نقطتين عن الفريق الإيطالي.
وأحرز ليونيل ميسي هدفا وصنع هدفا آخر ليقود انتفاضة باريس سان جيرمان والفوز 4/3 على ضيفه تروا، يوم السبت، ليعزز حامل اللقب صدارته للدوري الفرنسي إلى فارق خمس نقاط.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 35 نقطة من 13 مباراة وحافظ على سجله الخالي من الهزيمة، ويتقدم بخمس نقاط على لانس الذي انتصر 3/0 على تولوز، يوم الجمعة.
وسجل كيليان مبابي الهدف الرابع لباريس سان جيرمان من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل من جالون ،حارس تروا، على كارلوس سولير.
وفي المقابل رفع النجم الأرجنتيني رصيده من الأهداف في المسابقة إلى سبعة أهداف، فيما صنع عشرة أخرى في الدوري.
ويستعد مبابي للمشاركة مع فرنسا في كأس العالم 2022، الشهر المقبل في قطر، حيث سيقود حامل اللقب للدفاع عن لقبه في قطر في مشاركته الثانية على التوالي في البطولة.