شقيق مبابي الصغير يتدرب مع باريس سان جيرمان لأول مرة (صور)

تدرب إيثان مبابي الشقيق الأصغر للنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان كما هو الحال في كثير من الأحيان بعد مباراة في الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية، إن العديد من الشباب شاركوا في تدريب الفريق الأول، صباح اليوم الأحد، بما في ذلك شقيق كيليان مبابي الصغير إيثان البالغ عمره 15 عاما.