سبب الاستبعاد المفاجئ لفينيسيوس جونيور من ديربي مدريد

أعلن ريال مدريد استبعاد مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور من قائمة الفريق التي ستواجه أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "لن يكون فينيسيوس جونيور متاحًا الليلة في المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد".

وأضاف: "تم استبعاد فينيسيوس من قائمة الفريق في اللحظة الأخيرة بسبب التهاب في المعدة والأمعاء".