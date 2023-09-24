سبب الاستبعاد المفاجئ لفينيسيوس جونيور من ديربي مدريد
أعلن ريال مدريد استبعاد مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور من قائمة الفريق التي ستواجه أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "لن يكون فينيسيوس جونيور متاحًا الليلة في المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد".
وأضاف: "تم استبعاد فينيسيوس من قائمة الفريق في اللحظة الأخيرة بسبب التهاب في المعدة والأمعاء".
ويحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيكو مدريد على ملعب واندا أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.
وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أعلن أمس السبت ضم فينيسيوس جونيور لقائمة الفريق أمام أتلتيكو مدريد.
وغاب فينسيوس جونيور عن مباريات ريال مدريد بعدما تعرَّض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيغو، يوم الـ25 من أغسطس.
حيث أعلن ريال مدريد أن فينيسيوس سيغيب لعدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى.
وشارك فينيسيوس، البالغ من العمر 23 عامًا، في 3 مباريات مع ريال مدريد الموسم الحالي بواقع 188 دقيقة سجل فيها هدفًا.
ويملك ريال مدريد 15 نقطة من 5 مباريات وفوزه على أتلتيكو مدريد سيعيده إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، على حساب برشلونة الذي يملك 16 نقطة من 6 مباريات.
ومن بين آخر 14 مباراة ديربي في الدوري الإسباني فاز أتلتيكو مدريد في مباراة واحدة فقط.