نادي الاتحاد السعودي يعلن رحيل برونو هنريكي
أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميا رحيل البرازيلي برونو هنريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وارتبط هنريكي بالرحيل عن "العميد" بعد تعاقد النادي مع الفرنسي نغولو كانتي قادمًا من تشيلسي، إضافة إلى تلقيه العديد من العروض في الأيام الماضية.
وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "شكرا برونو، تمنياتنا لك بالتوفيق في مسيرتك المقبلة".
وبدوره نشر برونو صورة له بقميص الاتحاد، عبر حساباته بمواقع التواصل، اليوم الثلاثاء، وعلق قائلا: "انتهت مرحلة أخرى من مسيرتي، لقد مضت 3 أعوام من الدروس والإنجازات".
وأضاف: "منذ يومي الأول في السعودية تمت معاملتي بشكل رائع، أنا وعائلتي سعداء وممتنون لما تم تقديمه لنا، وتمكنت بمساعدة زملائي في الملعب من تحقيق إنجازات مهمة للنادي ولجماهيره سأرحل وأنا أعلم أني أنجزت مهمتي".
وكان اللاعب البرازيلي قد انضم لصفوف الاتحاد قادما من صفوف بالميراس.
وشارك اللاعب صاحب الـ33 عاما بقميص الاتحاد في 81 مباراة بمختلف البطولات؛ حيث سجل 6 أهداف وصنع 10 لزملائه.