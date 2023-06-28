نادي الاتحاد السعودي يعلن رحيل برونو هنريكي

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميا رحيل البرازيلي برونو هنريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط هنريكي بالرحيل عن "العميد" بعد تعاقد النادي مع الفرنسي نغولو كانتي قادمًا من تشيلسي، إضافة إلى تلقيه العديد من العروض في الأيام الماضية.

وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "شكرا برونو، تمنياتنا لك بالتوفيق في مسيرتك المقبلة".