الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الديربي

أسلحة ريال مدريد

يتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز في لقاء الديربي من أجل مواصلة تحسن النتائج بعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية ثم الفوز على ليفربول الإنجليزي 5/2 في دوري أبطال أوروبا.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يسعى لتحقيق الألقاب الممكنة في الموسم الحالي، موضحًا أن الأمور كان من الممكن أن تصبح أفضل لولا إهدار بعض النقاط في الدور الأول للدوري.

وأشار إلى أن فريقه لن يستسلم في سباق المنافسة على اللقب مع برشلونة رغم فارق الـ8 نقاط، مؤكدًا أن مواجهة أتلتيكو مدريد صعبة بكل المقاييس وتبقى مواجهة ديربي مثيرة.

ويعتمد ريال مدريد على تشكيل تضم حارس المرمى تيبو كورتوا، وأمامه إيدير ميليتاو وأنطونيو روديغر وداني كارفخال وإدواردو كامافينغا أو ناتشو فرنانديز في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أوريلين تشواميني وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش، مع ثلاثي الهجوم فيديريكو فالفريدي وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.