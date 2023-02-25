الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الديربي
تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب (سانتياغو برنابيو) لمتابعة لقاء ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (سانتياغو برنابيو) الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.
ترتيب الفريقين
يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 51 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.
وحقق ريال مدريد 16 فوزًا وتلقى 3 خسائر وتعادل 3 مرات، وسجل 46 هدفًا، وهو صاحب أقوى هجوم في الدوري الإسباني، وتلقى 17 هدفًا.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 41 نقطة، وحقق 12 فوزًا وتعادل 5 مرات وخسر مثلها وسجل 31 هدفًا واستقبل 17 هدفًا.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 26 يناير الماضي بفوز لفريق ريال مدريد بنتيجة 3/1.
ولم يفز أتلتيكو مدريد على جاره الريال في عقر داره منذ يوم 27 فبراير 2016 في الدوري بعدما حقق الفوز وقتها بنتيجة 1/0.
أسلحة ريال مدريد
يتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز في لقاء الديربي من أجل مواصلة تحسن النتائج بعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية ثم الفوز على ليفربول الإنجليزي 5/2 في دوري أبطال أوروبا.
وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يسعى لتحقيق الألقاب الممكنة في الموسم الحالي، موضحًا أن الأمور كان من الممكن أن تصبح أفضل لولا إهدار بعض النقاط في الدور الأول للدوري.
وأشار إلى أن فريقه لن يستسلم في سباق المنافسة على اللقب مع برشلونة رغم فارق الـ8 نقاط، مؤكدًا أن مواجهة أتلتيكو مدريد صعبة بكل المقاييس وتبقى مواجهة ديربي مثيرة.
ويعتمد ريال مدريد على تشكيل تضم حارس المرمى تيبو كورتوا، وأمامه إيدير ميليتاو وأنطونيو روديغر وداني كارفخال وإدواردو كامافينغا أو ناتشو فرنانديز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أوريلين تشواميني وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش، مع ثلاثي الهجوم فيديريكو فالفريدي وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.
أوراق أتلتيكو مدريد
يأمل أتلتيكو مدريد كسر غيابه عن الانتصارات على ملعب سانتياغو برنابيو وتحقيق الفوز أمام ريال مدريد في عقر داره.
وأكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن فريقه ابتعد بعض الشيء عن المنافسة على اللقب ولكن، أمامه هدف مهم وليس سهلًا بالتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وأشار إلى أن فريقه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الديربي ضد ريال مدريد من أجل الحفاظ بقوة على فرص تأهله لدوري الأبطال.
ويعتمد أتلتيكو مدريد على تشكيلة تضم حارس المرمى يان أوبلاك، وأمامه ستيفان سافيتش وماريو هيرموسو وناهول مولينا ورينيلدو ماندافا.
ويقود خط الوسط كوكي وبجواره ساؤول نيغويز وبابلو باريوس ويانيك كاراسكو، مع ثنائي الهجوم ماركوس يورينتي وأنطوان غريزمان.
وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة صعبة وخارج التوقعات لأن ريال مدريد على ملعبه منافس صعب ولا يقبل الخسارة بسهولة.
وأوضح أن عودة تشواميني وكروس تزيد قوة خط وسط الريال، مشيرًا إلى أن أتلتيكو لديه خبرات متمثلة في غريزمان وكاراسكو.