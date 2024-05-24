نجم العين الإماراتي يكشف أغلى هدف سجله في مسيرته مع النادي

كشف المهاجم المغربي لنادي العين الإماراتي سفيان رحيمي أن هدفه أمام النصر السعودي، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، كان الأغلى بين كل الأهداف التي وقع عليها في النسخة الحالية من المسابقة، وفق تقديره.

وقال رحيمي، الذي خط اسمه بأحرف ذهبية في النسخة 2023 ـ 2024 من دوري أبطال آسيا، وقاد العين للمباراة النهائية، إن كل الأهداف التي سجلها كان لها طعم مميز وقيمة كبيرة في وصول الفريق لهذه المرحلة من البطولة، كما أشاد بدور زملائه في نجاحه بالتهديف.

لكن المهاجم المغربي، الذي يحتفل بعيد ميلاده الثامن والعشرين في 2 يونيو المقبل، أكد أن هدفه في مرمى النصر في الرياض كان الأغلى؛ باعتبار أنه فتح الطريق نحو نصف النهائي، وفق تصريحه لحساب نادي العين على منصة "إكس".