نجم العين الإماراتي يكشف أغلى هدف سجله في مسيرته مع النادي
كشف المهاجم المغربي لنادي العين الإماراتي سفيان رحيمي أن هدفه أمام النصر السعودي، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، كان الأغلى بين كل الأهداف التي وقع عليها في النسخة الحالية من المسابقة، وفق تقديره.
وقال رحيمي، الذي خط اسمه بأحرف ذهبية في النسخة 2023 ـ 2024 من دوري أبطال آسيا، وقاد العين للمباراة النهائية، إن كل الأهداف التي سجلها كان لها طعم مميز وقيمة كبيرة في وصول الفريق لهذه المرحلة من البطولة، كما أشاد بدور زملائه في نجاحه بالتهديف.
لكن المهاجم المغربي، الذي يحتفل بعيد ميلاده الثامن والعشرين في 2 يونيو المقبل، أكد أن هدفه في مرمى النصر في الرياض كان الأغلى؛ باعتبار أنه فتح الطريق نحو نصف النهائي، وفق تصريحه لحساب نادي العين على منصة "إكس".
وسجل رحيمي 7 أهداف في مشوار نادي العين في الحدث الآسيوي، ليتصدر بطولة هدافي المسابقة، مؤكدا، في حديثه لحساب ناديه على "إكس": "كانت أمنيتي لحظة انضمامي للعين التتويج بلقب دوري الأبطال الآسيوي، وجميع أهدافي في البطولة القارية مهمة ولكن الأهم كان هدفي في مرمى النصر."
وتابع: "لا أستطيع وصف الشعور الذي يراودني عندما أدخل مباراة لحساب دوري أبطال آسيا، منذ انضمامي إلى العين كان طموحي التتويج."
وقال: "لقد أزحنا كل الأندية الكبرى من طريقنا، واجهنا منافسين أقوياء ونجحنا في التغلب عليهم، لذلك أرى أننا نستحق بصراحة الصعود على منصة اللقب في نهاية المطاف".
ويلتقي العين غدا السبت يوكوهاما على ملعب مدينة الشيخ زايد في أبو ظبي، بالمشهد الختامي لدوري أبطال آسيا من أجل التتويج باللقب، بعد أن فاز يوكوهاما ذهابا على قواعده (2 ـ 1).
ويخوض العين رابع نهائي في سجلاته في دوري أبطال آسيا، بعدما خسر اللقب في 2005 و2016، بعد تحقيقه البطولة القارية الوحيدة له في 2003.