احتفل البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي على طريقته الخاصة بتتويجه بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع في الألعاب الأولمبية باريس 2024 اليوم الأربعاء.

ونجح البقالي (28 عاما) في الاحتفاظ بلقب سباق 3000 متر موانع في الأولمبياد ليمنح المغرب أول ميدالية في الألعاب.

وسجل البقالي زمنا قدره ثماني دقائق و6.05 ثانية، بينما نال الأمريكي كينيث روكس الميدالية الفضية وحصل الكيني أبراهام كيبيووت على الميدالية البرونزية.

وعقب تتويجه بذهبية السباق للنسخة الثناية تواليا من الأولمبياد، ارتمى البقالي وسط "بركة المياه الأولمبية" التي كانت أمام الموانع، والتي توضع عادة في مثل تلك السباقات لمزيد اختبار قوة العداءين وقدراتهم.

وبات البطل المغربي، أول عداء يفوز بسباق 3000 متر موانع مرتين على التوالي منذ الفنلندي فولماري إيسو-هولو في عامي 1932 و1936.

كما بات العداء المغربي ثالث رياضي عربي يتوج بذهبيتين في الألعاب الأولمبية بعد مواطنه العداء هشام الكروج في سباقين في نسخة أثينا 2004 والسباح التونسي أسامة الملولي في بكين 2008 ولندن 2012.

يذكر أن الرياضيين العرب أحرزوا ميداليتين في اليوم 13 للألعاب بتتويج البقالي بالذهبية وإحراز لاعب التايكواندو التونسي خليل الجندوبي البرونزية.