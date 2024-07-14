الأهلي المصري يتعاقد مع مدرب فرنسي لقيادة فريق الكرة النسائية

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي المصري تعاقد مع الفرنسي ديميتري ليبوف، مدرب مساعد ليون وباريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي السابق، لتدريب فريق الكرة النسائية بالنادي الأحمر.

ومن المقرر أن يقود ليبوف فريق الأهلي خلال الموسم الكروي الجديد، في الظهور الأول للنادي بدوري الكرة النسائية، بعد إلزام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، بتكوين فرق لكرة القدم النسائية من أجل الحصول على رخصة الأندية.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن "الأهلي تعاقد أيضًا مع 3 لاعبات لتدعيم فريق الكرة النسائية عائدات من الدوري السعودي، بالموسم الجديد".

وكانت آخر محطات ليبوف هي قيادة المنتخب المغربي للسيدات لأقل من 20 و23 سنة، قبل أن يرحل عن الفريق في مايو الماضي.

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وكان النادي الأهلي كون قطاع كرة القدم النسائية منذ موسمين، بأكاديميات بمختلف الأعمار، وشارك الموسم المنصرم في بطولة الناشئات مواليد 2004، والتي أقيمت تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأخطر النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة ثلاث فرق، في مسابقات كرة القدم النسائية المختلفة بداية من الموسم الكروي المقبل، وهي: "الفريق الأول، الشابات، والناشئات، تماشيا مع قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف، من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة.