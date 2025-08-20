موقف إمام عاشور من مباراتي الأهلي ضد غزل المحلة وبيراميدز

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير صدمة لجمهور الأهلي المصري بشأن موقف إمام عاشور، نجم الفريق، والعائد من فترة إصابة طويلة، بشأن خوضه مواجهتي غزل المحلة وبيراميدز في الجولتين الرابعة والخامسة ضمن منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وأعلن النادي الأهلي، يوم الثلاثاء عودة إمام عاشور للمشاركة في المران الجماعي دون التحامات قوية وفقا للرؤية الطبية.

وأكد الأهلي أنه يتم تقييم حالة إمام عاشور بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته، بعدما تعافى من إصابة الكسر في الترقوة التي تعرض لها في كأس العالم للأندية 2025، وأجرى على إثرها جراحة منذ شهرين.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: "إمام عاشور يعاني من كسر في عظمة الترقوة، وليس خلعًا كما حدث في إصابته السابقة، وبالتالي يحتاج الكسر للالتئام بنسبة 100%".

وأضاف: "الأشعة الأخيرة أوضحت أن الالتئام وصل إلى 70% فقط، وهو ما يعني أن هناك نسبة 30% ما زالت متبقية، وهذه نسبة كبيرة، لهذا لن يكون جاهزًا لمباراة المحلة أو بيراميدز".

وتابع: "يجب المحافظة على اللاعب وهذا أهم من إشراكه مبكرًا، خاصة أنه في مباراة بيراميدز يوم 30 أغسطس لن يكون الكسر قد تعافى تمامًا، الجهاز الطبي سمح لإمام بخوض تدريبات دون احتكاك، على أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل الأسبوع المقبل، لكن مشاركته في المباريات ما زالت مستبعدة".

الأهلي سيلاقي غزل المحلة يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس في إطار منافسات الجولة الرابعة، ثم بيراميدز يوم السبت 30 من الشهر نفسه في الجولة الخامسة.

يذكر أن إمام عاشور صاحب الـ27 عاما شارك في 40 مباراة مع الفريق الأحمر بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 19 هدفا وقدّم 9 تمريرات حاسمة.