كيف سيعادل برشلونة الألقاب التاريخية لريال مدريد هذا الموسم؟
فتح منح الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم لقبين إلى ديبورتيفو دي لاكورونيا وليفانتي الباب أمام إمكانية إضافة بطولة جديدة إلى برشلونة.
وطالب لاعبو برشلونة منذ بعض الوقت بحصولهم على لقب الدوري الذي فازوا به عام 1937 بصفة رسمية، حيث كانت إسبانيا في منتصف الحرب الأهلية.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه حتى الآن، رفض الاتحاد منح اللقب للنادي الكتالوني، زاعمًا أنه ليس مسؤولا عن تنظيم هذه المسابقة. ومع ذلك فتح منح بطولتين لديبورتيفو وليفانتي الباب أمام إمكانية منح الكأس رسميًا للكتالونيين.
وتم تنظيم بطولة الدوري لعام 1937 تحت حماية الحكومة في تلك المناطق التي لم ينتصر فيها انقلاب الجنرال فرانثيسكو فرانكو وأقيمت البطولة. في الأساس، كانت بطولة لعبتها فرق من ليفانتي وكتالونيا وفالنسيا ومورسيا.
منافسة ريال مدريد
الحقيقة هي أن برشلونة يمكن أن يصبح رصيده من ألقاب الدوري 27 بدلا من 26 بطولة إذا حصل على لقب 1937. وهذا يعني أنه سيحقق إجمالي 94 بطولة رسمية في سجله. من جانبه، يمتلك ريال مدريد اليوم 96 لقبًا.
وبالتالي فإن كلا الفريقين يتنافسان فيما بينهما على أول فريق يصل إلى 100 لقب رسمي. برشلونة لديه إمكانية مطاردة النادي الملكي في هذا السباق هذا الموسم. لهذا ، سيحتاج بالإضافة إلى الفوز بلقب الليغا عام 1937، للفوز بلقب الدوري هذا الموسم - الذي اقترب منه بشدة- وكأس الملك الذي يلتقي فيه في إياب قبل النهائي مع ريال مدريد بعد فوزه في سانتياغو برنابيو في الذهاب.
بالإضافة إلى كل هذا، سيحتاج برشلونة بالطبع، إلى عدم فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وهي البطولة الوحيدة المتبقية للنادي الملكي بعد خسارة الدوري واقترابه من خسارة الكأس.
بطولات غير معروفة
يجب أن يقال أنه عند وضع قائمة الألقاب لكلا الفريقين، فإننا لا نأخذ في الاعتبار بعض البطولات التي تمنحها الأندية نفسها صفة رسمية، ولكنها في بعض الحالات غير معترف بها من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) أو الأوروبي (اليويفا).
هذا هو الحال، على سبيل المثال، في كأس العالم الصغيرة والكؤوس اللاتينية لريال مدريد، أو كأس إيفا دوارتي والبطولات الكتالونية لبرشلونة.