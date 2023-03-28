كيف سيعادل برشلونة الألقاب التاريخية لريال مدريد هذا الموسم؟

منافسة ريال مدريد

الحقيقة هي أن برشلونة يمكن أن يصبح رصيده من ألقاب الدوري 27 بدلا من 26 بطولة إذا حصل على لقب 1937. وهذا يعني أنه سيحقق إجمالي 94 بطولة رسمية في سجله. من جانبه، يمتلك ريال مدريد اليوم 96 لقبًا.

وبالتالي فإن كلا الفريقين يتنافسان فيما بينهما على أول فريق يصل إلى 100 لقب رسمي. برشلونة لديه إمكانية مطاردة النادي الملكي في هذا السباق هذا الموسم. لهذا ، سيحتاج بالإضافة إلى الفوز بلقب الليغا عام 1937، للفوز بلقب الدوري هذا الموسم - الذي اقترب منه بشدة- وكأس الملك الذي يلتقي فيه في إياب قبل النهائي مع ريال مدريد بعد فوزه في سانتياغو برنابيو في الذهاب.

بالإضافة إلى كل هذا، سيحتاج برشلونة بالطبع، إلى عدم فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وهي البطولة الوحيدة المتبقية للنادي الملكي بعد خسارة الدوري واقترابه من خسارة الكأس.

بطولات غير معروفة

يجب أن يقال أنه عند وضع قائمة الألقاب لكلا الفريقين، فإننا لا نأخذ في الاعتبار بعض البطولات التي تمنحها الأندية نفسها صفة رسمية، ولكنها في بعض الحالات غير معترف بها من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) أو الأوروبي (اليويفا).

هذا هو الحال، على سبيل المثال، في كأس العالم الصغيرة والكؤوس اللاتينية لريال مدريد، أو كأس إيفا دوارتي والبطولات الكتالونية لبرشلونة.