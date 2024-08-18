كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل جلسة عقدت بين أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ووالده، مع حسام المندوه أمين الصندوق.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في صيف 2025، ولم يجدد اللاعب عقده رسميا حتى الآن.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك كشف على لسان متحدثه الرسمي عن تلقيهم فعلا عرضا رسميا من نيوم لضم زيزو، مؤكدًا أن العرض قيد الدراسة حاليا.

ويعد "زيزو" أحد أبرز النجوم الذي يعول عليهم البرتغالي جوزيه غوميز في تشكيل الزمالك خلال المنافسات.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الجلسة انتهت بإقناع زيزو بالبقاء مع الفريق وعدم رحيله.

وتابع أن المندوه أكد لزيزو خلال الجلسة بتمسك الإدارة باستمراره، وسيُحَدَّد موعد لجلسة أخرى للتفاوض على التجديد.

وأضاف أن العربي القطري رفع عرض شراء زيزو بأربعة ملايين دولار، بالإضافة إلى إعارة عمر السومة لمدة موسم.

وأتم أن الزمالك رفض العرض، وتمسك ببقاء زيزو مع الفريق في المدة المقبلة وتجديد تعاقده.

وكشف المصدر أن الجلسة لم يحضرها حسين لبيب بسبب مرضه، واعتذر عن عدم الحضور.