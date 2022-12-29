أغرب ضربة جزاء يمكن أن تراها.. حكم ياباني يرتكب خطأ فادحا (فيديو)
أصيب المشجعون واللاعبون بالذهول عندما تم احتساب ركلة جزاء نتيجة خطأ خارج الملعب، لكن الحكم اتخذ قرارًا رائعًا بتطبيق مثالي لقاعدة غير موجودة.
وتولى الحكم الياباني ريوجي ساتو إدارة مباراة مثيرة في كأس آسيان 2022 لدول جنوب شرق آسيا بين فيتنام وماليزيا في هانوي، حيث تقدم أصحاب الأرض 1-صفر لكنهم لعبوا بعشرة لاعبين بعد 32 دقيقة فقط.
لكن كل شيء بدأ في الشوط الثاني، بفعل لحظة جنون من الظهير الأيمن الماليزي عزام عزمي.
وتعرض عزمي، الذي كان يرتدي اللون الأصفر للفريق الماليزي، لمنع لاعب من فيتنام من دخول منطقة جزاء فريقه، حيث حاول المدافع إبعاد الكرة من منطقة جزاء فريقه بعد مرور ساعة من البداية، لكن الكرة ظلت في الملعب.
لكن مهاجم فيتنام وعزمي وقعا خارج الملعب وارتطما باللافتات الإعلانية، وقد هتفت الجماهير غاضبة بعد اللقطة، وعاد المدافع البالغ من العمر 21 عامًا إلى أرض الملعب حيث بقي خصمه متألمًا.
وتحدث الحكم ساتو مع مساعده قبل أن يلوح بالبطاقة الحمراء ويحتسب ركلة جزاء.
واستشاط اللاعبون الماليزيون غضبًا عندما طالب قائد الفريق فيصل حليم بتوضيح موقف زميله، وشعر البعض أن الطرد كان قاسيا وكان من المفترض أن يتم احتساب ركلة حرة أولاً لارتكاب خطأ على عزمي.
ومع ذلك، بمجرد أن اعتبر الحكم أن الخطأ قد ارتكب من قبل عزمي كان قراره باحتساب ركلة جزاء.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن القاعدة 12.4 من قواعد "مجلس الفيفا" لكرة القدم تنص على ما يلي "إذا ارتكب لاعب، عندما تكون الكرة في اللعب، خطأ ضد حكم مباراة أو لاعب منافس، أو لاعب بديل أو مطرود، أو مسؤول بفريق خارج اللعب، يتم استئناف اللعب بركلة حرة على خط التماس الأقرب لمكان حدوث المخالفة /التدخل، بالنسبة لمخالفات الركلات الحرة المباشرة، يتم احتساب ركلة جزاء إذا كان ذلك داخل منطقة جزاء المعتدي".
وكتب أحد المعجبين على تويتر: "ليس باللون الأحمر هذا أمر مؤكد"، وعلق آخر قائلاً: "حتى لو كانت بطاقة حمراء (لا تبدو صحيحة)، أليس هذا خطأ من قبل اللاعب الذي يرتدي الأحمر؟ إذا كنت ترغب في منح ركلة جزاء، فعليك بالتأكيد العودة إلى الخطأ الذي حدث قبل ذلك بثانيتين؟ "
وانتهت المباراة بنتيجة 3-صفر لصالح فيتنام التي تصدرت المجموعة الثانية.