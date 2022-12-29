أغرب ضربة جزاء يمكن أن تراها.. حكم ياباني يرتكب خطأ فادحا (فيديو)

واستشاط اللاعبون الماليزيون غضبًا عندما طالب قائد الفريق فيصل حليم بتوضيح موقف زميله، وشعر البعض أن الطرد كان قاسيا وكان من المفترض أن يتم احتساب ركلة حرة أولاً لارتكاب خطأ على عزمي.

ومع ذلك، بمجرد أن اعتبر الحكم أن الخطأ قد ارتكب من قبل عزمي كان قراره باحتساب ركلة جزاء.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن القاعدة 12.4 من قواعد "مجلس الفيفا" لكرة القدم تنص على ما يلي "إذا ارتكب لاعب، عندما تكون الكرة في اللعب، خطأ ضد حكم مباراة أو لاعب منافس، أو لاعب بديل أو مطرود، أو مسؤول بفريق خارج اللعب، يتم استئناف اللعب بركلة حرة على خط التماس الأقرب لمكان حدوث المخالفة /التدخل، بالنسبة لمخالفات الركلات الحرة المباشرة، يتم احتساب ركلة جزاء إذا كان ذلك داخل منطقة جزاء المعتدي".

وكتب أحد المعجبين على تويتر: "ليس باللون الأحمر هذا أمر مؤكد"، وعلق آخر قائلاً: "حتى لو كانت بطاقة حمراء (لا تبدو صحيحة)، أليس هذا خطأ من قبل اللاعب الذي يرتدي الأحمر؟ إذا كنت ترغب في منح ركلة جزاء، فعليك بالتأكيد العودة إلى الخطأ الذي حدث قبل ذلك بثانيتين؟ "

وانتهت المباراة بنتيجة 3-صفر لصالح فيتنام التي تصدرت المجموعة الثانية.