محطم ومنهار.. فابريزيو رومانو يصف حالة نجم برشلونة

كتب: نور الدين ميفراني

وصف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو حالة نجم برشلونة الشاب غافي بكونه حالياً منهار نفسياً ومحطم تماماً بسبب الإصابة التي يعاني منها وتجبره على الغياب عن الملاعب.

وأصيب غافي في الركبة وغاب منذ مباراة رايو فاليكانو عن برشلونة وكان من المتوقع أن يخضع للعلاج الموضعي دون اللجوء لعملية جراحية.

لكن الإصابة كانت أكبر من المتوقع وسيخضع اللاعب لعملية جراحية عبر التنظير المفصلي لمعالجة مشكلة الغضروف المفصلي في الركبة وقد يغيب لفترة لا تقل عن شهر ونصف.

محطم ومنهار

وقال فابريزيو رومانو في بث مباشر على يوتيوب: "كان غافي في حالة صدمة عندما أُبلغ بخطورة إصابته في ركبته".

وأضاف: "لم يتوقع أحد في برشلونة أن يغيب جافي عن الملاعب لمدة 4-5 أشهر، وفقًا لصحيفة آس؛ حتى الجراح لم يصدق ما رآه عند فتح الركبة، كلا الركبة والكاحل متضرران بشدة."

وأكد أن نجم برشلونة الشاب محطم وقال: "بعد الجراحة، عندما أبلغه الأطباء أن إصابته أسوأ بكثير مما كان متوقعًا في البداية، مدركًا أنه سيغيب لفترة طويلة، وفي موسم كأس العالم... كان... محطمًا".

وأضاف متمنيًا له الشفاء: "بالشفاء العاجل، ستعود قريبًا".

وكان نجم الوسط البالغ من العمر 21 عامًا قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في نوفمبر 2023 خلال مباراة المنتخب الإسباني ومنتخب جورجيا وغاب لفترة تقارب الموسم.

وتأتي الإصابة الجديدة في الركبة نفسها لتزيد مخاوف نجم برشلونة بشأن مستقبله كلاعب كرة قدم خصوصاً في موسم نهائيات كأس العالم 2026 حيث يسعى للمشاركة رفقة المنتخب الإسباني.

ويخشى اللاعب مصير عدة لاعبين دمرتهم الإصابات وأثرت على مستواهم والأقرب هو زميله السابق في برشلونة أنسو فاتي والذي تحول من موهبة صاعدة إلى لاعب يبحث عن فرصة للعب وانتقل هذا الموسم لفريق موناكو الفرنسي.