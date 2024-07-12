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رياضة

غوميز يعلن قرارا صارما في الزمالك

غوميز يعلن قرارا صارما في الزمالك
غوميز مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالكالمصدر: صفحة الزمالك عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 5:30 ص

أعلن البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك المصري، قرارًا صارمًا بشأن المباريات القادمة للفريق.

وفاز الزمالك مساء أمس الخميس، على مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة السادسة عشرة للدوري المصري.

ورفض غوميز إعلان قائمة الفريق قبل مباراة الطلائع لأول مرة منذ توليه المهمة في واقعة أثارت استغراب جماهير القلعة البيضاء.

ورد المدرب البرتغالي على سؤال حول رفضه إعلان القائمة، مؤكدًا أن هذا قراره الشخصي ولن يتراجع عنه في الفترة القادمة.

وأضاف:"سنغلق على الفريق في الفترة المقبلة؛ لأن ذلك سيكون أفضل للنادي مستقبلًا".

وواصل مدرب الزمالك:"لماذا أنشر قائمة فريقي للمباراة من الأساس؟ ولماذا يعلم الفريق المنافس من سيغيب عن صفوفي في المباراة".

وأشار إلى أنه سيستمر على هذا النهج، ولن يعلن قائمة الفريق في أي مباراة قادمة.

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد خصمه 3 نقاط من رصيد الفريق لرفضه خوض مباراة الأهلي؛ بسبب غياب مبدأ تكافؤ الفرص.

وحقق الزمالك فوزه الثاني على التوالي بالدوري بعدما تغلب على طلائع الجيش بثنائية يوسف إبراهيم "أوباما" وعبد الله السعيد من ضربة جزاء، بينما استقبل هدفًا من نيران صديقة سجله المدافع الصاعد أحمد مجدي في مرماه.

ويعاني الفريق الأبيض غيابات عديدة بين صفوفه على رأسهم أحمد سيد "زيزو" ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد للمشاركة في أولمبياد باريس بجانب محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد حمدي بسبب الإصابات.

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