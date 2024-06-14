ليس زيزو.. الأهلي المصري يخطط لخطف نجم الزمالك
بدأ مسؤولو الأهلي المصري التفاوض مع أحد نجوم الزمالك، خلال الموسم المقبل تمهيدًا لحسم الصفقة بشكل رسمي.
وتتجه الأنظار دائمًا إلى اسم أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك، الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2025.
ويرتبط اسم زيزو بالرحيل للمنافس التقليدي الأهلي، لا سيما بعد تألقه بشكل لافت في المواسم الأخيرة بالقميص الأبيض.
ولكن الأهلي وجه أنظاره إلى لاعب آخر من صفوف الزمالك، يسعى لاستقطابه في الموسم الجديد.
ويستهدف مسؤولو الأهلي التعاقد مع محمد شحاتة، لاعب وسط المنتخب الأولمبي، الذي انضم للزمالك في شهر يناير الماضي قادمًا من طلائع الجيش على سبيل الإعارة.
وأكد مصدر موثوق داخل الأهلي المصري لـ" إرم نيوز" أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر أبدى إعجابه بإمكانيات لاعب الزمالك ومنح الضوء الأخضر لإمكانية التعاقد معه لتدعيم خط الوسط.
وأشار إلى أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، طالب إدارة التعاقدات بجس نبض اللاعب واستطلاع رأيه عن طريق بعض الوسطاء لمعرفة إمكانية انتقاله للفريق الأحمر عقب نهاية إعارته إلى الزمالك.
ويشمل عقد انتقال محمد شحاتة إلى الزمالك بندًا يسمح للفريق الأبيض بضمه نهائيًا مقابل سداد 8 ملايين جنيه لناديه طلائع الجيش؛ ولكن بشرط موافقة اللاعب وهي النقطة التي يسعى الأهلي لاستغلالها بإقناع شحاتة بالانتقال إلى صفوفه.
وأتم المصدر أن هناك تواصل حدث فعلًا بين بعض الوسطاء واللاعب لإبلاغه باهتمام الأهلي؛ ولكن شحاتة طلب مهلة للتفكير قبل اتخاذه قراره النهائي.
وساهم محمد شحاتة في تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد انضمامه في شهر يناير الماضي.