ليس زيزو.. الأهلي المصري يخطط لخطف نجم الزمالك

ويستهدف مسؤولو الأهلي التعاقد مع محمد شحاتة، لاعب وسط المنتخب الأولمبي، الذي انضم للزمالك في شهر يناير الماضي قادمًا من طلائع الجيش على سبيل الإعارة.

وأكد مصدر موثوق داخل الأهلي المصري لـ" إرم نيوز" أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر أبدى إعجابه بإمكانيات لاعب الزمالك ومنح الضوء الأخضر لإمكانية التعاقد معه لتدعيم خط الوسط.

وأشار إلى أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، طالب إدارة التعاقدات بجس نبض اللاعب واستطلاع رأيه عن طريق بعض الوسطاء لمعرفة إمكانية انتقاله للفريق الأحمر عقب نهاية إعارته إلى الزمالك.