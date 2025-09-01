أكبر 5 خاسرين من فشل ريبيرو في الأهلي المصري

لم تستغرق تجربة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو داخل أسوار الأهلي المصري سوى 3 أشهر فقط بعد صدور قرار رسمي بإقالته من منصبه.

وخاض الأهلي 7 مباريات رسمية تحت قيادة ريبيرو في بطولتي كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة والدوري المصري، ولم يفز خلالها سوى بمباراة واحدة أمام فاركو.

وبرحيل ريبيرو، تظهر في الصورة أسماء 5 شخصيات تخسر الرهان على المدرب الإسباني وهو ما نرصده في هذه السطور:

محمود الخطيب

لا شك أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، هو أكبر الخاسرين لأنه تلقى سهام الانتقادات بعد فشل رهانه على ريبيرو.

أقال الخطيب المدرب السويسري مارسيل كولر في شهر أبريل الماضي عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وأسند المهمة مؤقتاً للمدرب عماد النحاس وحقق لقب الدوري المصري.

ولكن رئيس الأهلي قرر خوض تجربة مختلفة وإسناد المهمة إلى ريبيرو الذي نجح في قيادة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصاعدت الانتقادات في وجه الخطيب مع فشل تجربة ريبيرو وخاصة أن البعض حمل رئيس الأهلي مسؤولية الظهور الباهت في كأس العالم للأندية والبداية السيئة بالدوري بالرهان على هذا المدرب.

أحمد شوبير

دافع الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق عن المدرب الإسباني أمام الغضب الجماهيري الواسع مؤخراً.

وتحدث شوبير عبر قناة الأهلي منتقداً حملات المطالبة برحيل ريبيرو وهو الأمر الذي جعل الإعلامي في مواجهة غضب جماهيري بسبب موقفه من المدرب الإسباني رغم تراجع أداء ونتائج الفريق.

مصطفى شوبير

حصل حارس المرمى مصطفى شوبير على فرصة المشاركة أساسياً في عهد ريبيرو على حساب محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق.

مصطفى شوبير وجد ثقة كبيرة من ريبيرو للاعتماد عليه وخاصة أن المدرب الإسباني جعل الحظوظ شبه متساوية بين الحارسين.

ومنح المدرب الإسباني الحارس صاحب الـ 25 عاماً فرصة الظهور أساسياً في بداية الدوري وهي نقطة لم تحدث من قبل في المواسم الأخيرة.

محمود حسن "تريزيغيه"

توقع الكثيرون تألقاً لافتاً للاعب محمود حسن "تريزيغيه" مع الأهلي بعد عودته من رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية.

وقدم تريزيغيه أداءً باهتاً مع الأهلي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف خلال 7 مباريات في رقم سلبي بارز للجناح المخضرم.

ورغم تراجع مردود اللاعب الدولي إلا أن ريبيرو رفض الإبقاء على تريزيغيه في مقاعد البدلاء وتمسك بمشاركته أساسياً، بل وكان تبديله خياراً أخيراً في مباريات الفريق.

محمد هاني

أحد اللاعبين الذين عرفوا المشاركة باستمرار مع ريبيرو هو محمد هاني الظهير الأيمن.

ورغم انتقادات الجماهير لأداء هاني إلا أن المدرب تمسك بإشراكه في مباريات الفريق ودافع عنه في عدة مناسبات بعد تلقيه أسئلة حول أداء لاعبه.