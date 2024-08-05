حسم نادي النصر السعودي موقف قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو من خوض لقاء ألميريا الإسباني الودي بشكل نهائي.

وغاب رونالدو عن تحضيرات ناديه للموسم المقبل، بعدما شارك في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" برفقة منتخب البرتغال.

وودع المنتخب البرتغالي من ربع النهائي على يد فرنسا، وحصل رونالدو بعدها على إجازة قبل أن يلتحق أمس الأول السبت بمعسكر فريقه المقام حاليًا في مدينة ماربيا الإسبانية.

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ولم يشارك رونالدو في خسارة فريقه أمس الأحد على يد غرناطة الإسباني بهدف من دون رد، في تجربة ودية أقيمت على هامش المعسكر النصراوي في إسبانيا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن جاهزية رونالدو التامة لخوض مباراة ألميريا الودية التي ستقام يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن رونالدو سيشارك في هذه المباراة التي ستكون البروفة الأخيرة قبل المشاركة في كأس السوبر المحلي في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

ويلعب النصر ضد التعاون يوم 14 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام المباراة النهائية يوم 17 من الشهر الحالي بين الفائز من لقاء النصر والتعاون والمتأهل من مواجهة الهلال والأهلي.

وتحيط الشكوك حول جاهزية سامي النجعي نجم النصر لخوض لقاء التعاون بعد إصابته في الركبة خلال لقاء غرناطة؛ وهو ما حرمه من استكمال المباراة.

وخضع النجعي لأشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب، ومدى قوة الإصابة التي تعرض لها.