أين كنت قبل 20 عامًا؟.. رياض محرز يفاجئ إبراهيم الفريان (فيديو)

فاجأ رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان بسؤال محرج، بعدما قام الأخير بإهدائه كتابه "مشوار العمر" عقب مواجهة "الراقي" نظيره النصر في نهائي السوبر السعودي، الذي جمع الفريقين مساء السبت.

وقاد رياض محرز الأهلي للتتويج بلقب السوبر السعودي إثر الفوز على النصر بركلات الترجيح "5-3"، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل "2-2".

وتعد هذه البطولة الثانية التي يحققها النجم الجزائري مع الأهلي، بعدما توج بطلًا لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي 2024-25 لأول مرة في تاريخ "الراقي".

واعتاد الفريان انتظار نجوم الكرة السعودية في المنطقة الإعلامية المختلطة، وإهداءهم هدايا مختلفة مثل ساعات أو مسبحة أو كتابه الذي يتحدث عن سيرته الذاتية، وهو ما فعله مع رياض محرز.

ولكن الإعلامي الرياضي بالغ في إشادته خلال حديثه مع النجم الجزائري، إذ قال له: "أنا أتابعك منذ 20 سنة، والله!"، ليفاجئه محرز برد سريع: "وأين كنت أنا قبل 20 سنة؟"، وحاول الفريان تجاوز الأمر وتوجيهه كلامه نحو كتابه، إلا أن الجزائري أصر على سؤاله "أين كنت منذ 20 عامًا؟"، وهو ما لم يحسن الإعلامي الرد عليه، كون الأول كان ابن الـ14 عامًا وغير معروف تمامًا في ملاعب فرنسا، حيث نشأ، لكن الفريان رد: "كنت في المغرب".

ونشر محرز، البالغ من العمر 34 عاماً، عبر خاصية "ستوري" في منصة إنستغرام، صورة ورمزًا تعبيريًا يشير لكأس، وعلّق قائلاً: "كأس آخر".