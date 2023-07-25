الأهلي يُغرم حسين الشحات نصف مليون جنيه بعد أزمته مع الشيبي

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب تغريم لاعب الفريق حسين الشحات، نصف مليون جنيه مصري، بعد واقعة صفعه للمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وجاءت الغرامة بعدما قام الشحات بصفع الشيبي على وجهه، عقب مباراة الفريقين في الدوري المصري.

وكان الشحات اعتذر عما وصفه "بلحظة انفعال" عقب الاعتداء على اللاعب المغربي، بعد مباراة الفريقين بالدوري يوم الأحد الماضي.

وعوقب الشحات بالإيقاف في مباراتين إلى جانب تعرضه لغرامة من رابطة الأندية المحترفة.

كما ناشد مجلس إدارة الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بالعمل على تطوير منظومة التحكيم، حسب بيانه الذي أصدره اليوم الثلاثاء.

وقال الأهلي في بيانه، الذي نشره على حساباته الرسمية: "عقد محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا ظهر اليوم مع لجنة التخطيط، ناقش خلاله ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الأحداث المرفوضة شكلًا وموضوعًا التي جرت بملعب الدفاع الجوي عقب مباراة أمس الأول".