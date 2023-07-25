الأهلي يُغرم حسين الشحات نصف مليون جنيه بعد أزمته مع الشيبي
أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب تغريم لاعب الفريق حسين الشحات، نصف مليون جنيه مصري، بعد واقعة صفعه للمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
وجاءت الغرامة بعدما قام الشحات بصفع الشيبي على وجهه، عقب مباراة الفريقين في الدوري المصري.
وكان الشحات اعتذر عما وصفه "بلحظة انفعال" عقب الاعتداء على اللاعب المغربي، بعد مباراة الفريقين بالدوري يوم الأحد الماضي.
وعوقب الشحات بالإيقاف في مباراتين إلى جانب تعرضه لغرامة من رابطة الأندية المحترفة.
كما ناشد مجلس إدارة الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بالعمل على تطوير منظومة التحكيم، حسب بيانه الذي أصدره اليوم الثلاثاء.
وقال الأهلي في بيانه، الذي نشره على حساباته الرسمية: "عقد محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا ظهر اليوم مع لجنة التخطيط، ناقش خلاله ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الأحداث المرفوضة شكلًا وموضوعًا التي جرت بملعب الدفاع الجوي عقب مباراة أمس الأول".
وأضاف: "ورغم أن النادي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها، وقدم موسمًا متميزًا، لكن هذا لن يكون مبررًا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة.. لـــذا تقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نصف مليون جنيه، بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه".
وتابع: "تناشد لجنة التخطيط الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه المختلفة، وكذا رابطة الأندية المحترفة ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والمالية مع كافة الأندية على حد سواء، وأن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وحكام الفيديو المساعدين في تقليص الأخطاء التي تثير الجدل، خاصة أنه لا يزال البعض من الحكام لا يتعاملون بحزم مع اللاعبين الذين يرتكبون الأخطاء، ويثيرون الأزمات، ولقد سبق وأن طالب النادي الأهلي كثيرًا بالاهتمام بمنظومة التحكيم في مكاتبات عديدة سابقة، ولا يزال يتطلع للاستجابة حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص والمصلحة العامة للكرة المصرية".
وكان نادي بيراميدز بدوره أعلن تصعيد الأزمة بشكوى إلى النيابة العامة المصرية.
وقال بيراميدز في بيان رسمي عبر مركزه الإعلامي، إن ما حدث من حسين الشحات لاعب الأهلي هو جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في مصر.