الأهلي المصري يقترب من أغلى صفقة محلية

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب الأهلي المصري من التعاقد مع أغلى صفقة محلية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعي الأهلي لدعم صفوفه بصفقتين وفقًا لِما تم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة التخطيط الأخير.

وأوضح تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، أن "الأهلي يبحث عن مهاجم وكان على طاولة مجلس الإدارة 4 سير ذاتية للاعبين لكي يدرسها المدير الفني مارسيل كولر، والنادي استقر بالفعل على لاعبين لكي يتم التفاوض معهما".

وأضاف: "خلال الأسبوع الأخير من الميركاتو، هناك جلسات يومية تُعقد بين مسؤولي الأهلي. وكولر يريد مهاجمًا أجنبيًّا يستطيع أن يلعب في مركز الجناح أحيانًا، وحسب رأيه "إن لم يحدث هذا فعلى الإدارة تأجيل التعاقدات لشهر يناير"، وهناك اسمان عُرضا على النادي بالفعل، الأول مصطفى سنجاريه وما زال التفاوض المالي لم يحدث بشكل رسمي، وهو يلعب في الدوري البلغاري وصاحب بنية جسمانية قوية، والثاني هو السنغالي أليون ندور، صاحب الـ26 سنة، لاعب كريستال ساوند النرويجي، وأعير بـ500 ألف دولار لنادٍ بلجيكي، وترجح كفته لأنه جناح يلعب في مركز المهاجم".

وتابع التقرير: "هناك أيضًا صفقتان من فريق واحد في الدوري المصري، وكان محمد رمضان المدير الرياضي، جلس مع المدير الفني وتحدث معه عنهما، وهناك أقاويل بأن كولر أبدى موافقة، وهناك لاعب آخر ما زال يدرس ملفه، وكل ما يحدث هو مفاوضات ولم يتم حسم الأمر بشكل نهائي، واللاعبان اللذان يتم التفاوض معهما في مركز الهجوم".

وأشار: "الصفقتان من الممكن أن يكونا الأغلى في تاريخ الانتقالات في الدوري المصري، والقرار النهائي سيكون للمدير الفني للأهلي بالتفاوض مع محمود الخطيب، رئيس النادي".

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وذكرت تقارير أخيرة، أن الأهلي جدد مفاوضاته مع نادي زد للتعاقد مع الثنائي عمر البانوبي ومصطفى زيكو، لاعبَي الفريق، لضمهما لصفوف الفريق قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية يوم الـ25 من أكتوبر الجاري.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية استعدادًا لبطولة السوبر المصري بالإمارات، والتي يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة سيراميكا يوم الـ20 من أكتوبر الجاري، على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة يوم الـ24 من أكتوبر الجاري.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، فقد حصل على البطاقة الذهبية.