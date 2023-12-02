رونالدو يسخر من علي البليهي بسبب التمثيل (فيديو)

وقبيل نهاية الشوط الأول تدخل البرازيلي أوتافيو ضد علي البليهي الذي سقط أرضا ممسكا بساقه وتألم بشدة.

وظل البليهي يتألم إلى أن أشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب البرازيلي لينهض لاعب الهلال على الفور ما أثار استهجانا من جانب الجماهير ولاعبي النصر.

وقام رونالدو بالتصفيق أمام البليهي، وبدا أن النجم البرتغالي يحييه ساخرا، ما دفع البليهي للحديث معه بعنف، ولكن تجاهله رونالدو وظل مبتسمًا.