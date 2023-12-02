رونالدو يسخر من علي البليهي بسبب التمثيل (فيديو)
سخر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي من علي البليهي، خلال مباراة الفريقين بدوري روشن مساء الجمعة، والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثية نظيفة.
وقبيل نهاية الشوط الأول تدخل البرازيلي أوتافيو ضد علي البليهي الذي سقط أرضا ممسكا بساقه وتألم بشدة.
وظل البليهي يتألم إلى أن أشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب البرازيلي لينهض لاعب الهلال على الفور ما أثار استهجانا من جانب الجماهير ولاعبي النصر.
وقام رونالدو بالتصفيق أمام البليهي، وبدا أن النجم البرتغالي يحييه ساخرا، ما دفع البليهي للحديث معه بعنف، ولكن تجاهله رونالدو وظل مبتسمًا.
يذكر أن علي البليهي تعرض للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة بعد احتفاله أمام جماهير النصر، حيث قام باستفزازهم عن طريق دخوله للمرمى وكأنه يبحث عنهم ولا يراهم.
واعتبر حكم المباراة أن هذا التصرف "استفزازي" وغير لائق ما دعاه لإشهار الكارت الأحمر في وجه مهاجم الهلال.
وحسم الهلال ديربي الرياض بالفوز على غريمه النصر 3-0.
وعزز الهلال صدارته للدوري حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام النصر، الذي توقف رصيده عند 34 نقطة في المركز الثاني.