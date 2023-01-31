صحف رياضية: عاصفة كلاسيكو.. فينيسيوس يحطم أرقام المراوغات.. وتشيلسي يحتكر سوق الانتقالات

ركزت الصحيفة على جدول مباريات ريال مدريد القادمة وكتبت: "أيام الدوار" و "ريال مدريد في مواجهة جدول مباريات قوي، 3 مباريات كلاسيكو وديربي وذهاب وإياب أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، القتال من أجل لقب الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية في الأفق".