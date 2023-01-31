فينيسيوس جونيور.
فينيسيوس جونيور.
رياضة

صحف رياضية: عاصفة كلاسيكو.. فينيسيوس يحطم أرقام المراوغات.. وتشيلسي يحتكر سوق الانتقالات

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ريال مدريد في مواجهة جدول مباريات قوي

ركزت الصحيفة على جدول مباريات ريال مدريد القادمة وكتبت: "أيام الدوار" و "ريال مدريد في مواجهة جدول مباريات قوي، 3 مباريات كلاسيكو وديربي وذهاب وإياب أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، القتال من أجل لقب الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية في الأفق".

غلاف صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء.

سبورت: 

ركزت الصحيفة على قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ومواجهة ريال مدريد وبرشلونة ذهابا وإيابا وكتبت: "قنبلة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا: 3 مباريات كلاسيكو".

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: "برشلونة يأمل في رحيل بيليرين" و "برشلونة يعمل لإغلاق تعاقد في الساعات الأخيرة".

كما اهتمت الصحيفة برحيل غاتوزو عن تدريب فالنسيا وكتبت: "فالنسيا يقطع عقد غاتوزو".

غلاف صحيفة سبورت اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الثلاثاء.

موندو ديبورتيفو: 

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات برشلونة قبل اليوم الأخير وكتبت: "سوق الانتقالات إلى الحد الأقصى".

كما اهتمت الصحيفة بقرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: "كلاسيكو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا".

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات الشتوية وكتبت: "تشيلسي يحتكر السوق: 208،5 مليون يورو لتعزيز الصفوف".

كما اهتمت بتصريحات ليونيل ميسي وكتبت: "ميسي: كأس العالم أغلق مسيرتي بشكل فريد".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.

آس: عاصفة من الكلاسيكو

ركزت الصحيفة على قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ومواجهة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة ذهابا وإياب وكتبت: "عاصفة من الكلاسيكو".

الصحيفة اهتمت ببيع أتلتيكو مدريد المدافع فيليبي لنوتنعهام فوريست وكتبت: "مدافع من أجلك".

كما اهتمت بفينيسيوس جونيور والمراوغات رفقة ريال مدريد وكتبت: "فينيسيوس يحطم الرقم القياسي في المراوغات".

كما اهتمت برحيل غاتوزو عن تدريب فالنسيا وكتبت: "غاتوزو يغادر".

غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء
غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء

ذا صن: كانسيلو يرحل بعد خلاف مع غوارديولا

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "قدم آرسنال عرضا ثانيا لموسيس كايسيدو" و "كانسيلو يغادر لبايرن ميونخ بعد خلاف مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا" و "تشيلسي يقترب من صفقة قياسية بضم إنزو فيرنانديز مقابل 115 مليون جنيه إسترليني".

كما اهتمت بتعيين شين دايتش مدربا جديدا لإيفرتون.

غلاف صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء.

ليكيب: باريس سان جيرمان يلعب على الدفاع والهجوم

ركزت الصحيفة على سعي باريس سان جيرمان للتعاقد مع المدافع ميلبان سكرينيار والمغربي حكيم زياش وكتبت: "باريس سان جيرمان يلعب الدفاع والهجوم".

كما اهتمت الصحيفة بنتائج تدقيق مالية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وكتبت: "ما كشف عنه التدقيق".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء.
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني

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