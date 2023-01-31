صحف رياضية: عاصفة كلاسيكو.. فينيسيوس يحطم أرقام المراوغات.. وتشيلسي يحتكر سوق الانتقالات

ركزت الصحيفة على جدول مباريات ريال مدريد القادمة وكتبت: "أيام الدوار" و "ريال مدريد في مواجهة جدول مباريات قوي، 3 مباريات كلاسيكو وديربي وذهاب وإياب أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، القتال من أجل لقب الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية في الأفق".
غلاف صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء.
سبورت:
ركزت الصحيفة على قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ومواجهة ريال مدريد وبرشلونة ذهابا وإيابا وكتبت: "قنبلة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا: 3 مباريات كلاسيكو".
الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت: "برشلونة يأمل في رحيل بيليرين" و "برشلونة يعمل لإغلاق تعاقد في الساعات الأخيرة".
كما اهتمت الصحيفة برحيل غاتوزو عن تدريب فالنسيا وكتبت: "فالنسيا يقطع عقد غاتوزو".
غلاف صحيفة سبورت اليوم الثلاثاء.
موندو ديبورتيفو:
ركزت الصحيفة على سوق انتقالات برشلونة قبل اليوم الأخير وكتبت: "سوق الانتقالات إلى الحد الأقصى".
كما اهتمت الصحيفة بقرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: "كلاسيكو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا".
كما اهتمت بتصريحات ليونيل ميسي وكتبت: "ميسي: كأس العالم أغلق مسيرتي بشكل فريد".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.
آس: عاصفة من الكلاسيكو
ركزت الصحيفة على قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ومواجهة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة ذهابا وإياب وكتبت: "عاصفة من الكلاسيكو".
الصحيفة اهتمت ببيع أتلتيكو مدريد المدافع فيليبي لنوتنعهام فوريست وكتبت: "مدافع من أجلك".
كما اهتمت بفينيسيوس جونيور والمراوغات رفقة ريال مدريد وكتبت: "فينيسيوس يحطم الرقم القياسي في المراوغات".
كما اهتمت برحيل غاتوزو عن تدريب فالنسيا وكتبت: "غاتوزو يغادر".
غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء
ذا صن: كانسيلو يرحل بعد خلاف مع غوارديولا
ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "قدم آرسنال عرضا ثانيا لموسيس كايسيدو" و "كانسيلو يغادر لبايرن ميونخ بعد خلاف مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا" و "تشيلسي يقترب من صفقة قياسية بضم إنزو فيرنانديز مقابل 115 مليون جنيه إسترليني".
كما اهتمت بتعيين شين دايتش مدربا جديدا لإيفرتون.
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء.
ليكيب: باريس سان جيرمان يلعب على الدفاع والهجوم
ركزت الصحيفة على سعي باريس سان جيرمان للتعاقد مع المدافع ميلبان سكرينيار والمغربي حكيم زياش وكتبت: "باريس سان جيرمان يلعب الدفاع والهجوم".
كما اهتمت الصحيفة بنتائج تدقيق مالية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وكتبت: "ما كشف عنه التدقيق".