لماذا يتدرب كارفخال على الملاكمة قبل منافسة أرنولد؟

يستعد داني كارفخال، نجم ريال مدريد الإسباني، لخوض منافسات موسم شاق بعد تعاقد ناديه مع اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لقيادة الجبهة اليمنى بعد نهاية عقده مع ليفربول.

ومن المنتظر أن يشهد الموسم الجديد صراعاً مثيراً بين أرنولد وكارفخال الذي يتسلح بخبراته من أجل الحصول على فرصة المشاركة في تشكيل المدرب تشابي ألونسو في خانة الظهير الأيمن.

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وتعرض كارفخال صاحب الـ 33 عاماً لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء فياريال يوم 5 أكتوبر الماضي.

وغاب النجم الإسباني عن صفوف ريال مدريد أغلب فترات الموسم وعاد للمشاركة لدقائق في كأس العالم للأندية خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الأربعة يوم 9 يوليو الماضي.

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وانتشر مقطع فيديو للاعب الإسباني وهو يمارس تدريبات الملاكمة بقوة استعداداً للموسم المقبل.

ونال هذا المقطع تفاعلاً كبيراً من جماهير ريال مدريد التي دعمت لاعبها المخضرم بعد فترة غياب طويلة عن المستطيل الأخضر.

سر تدريبات الملاكمة

ظهور كارفخال وهو يتدرب الملاكمة ليس الأول بين نجوم كرة القدم العالميين فهناك العديد من اللاعبين الذين لجأوا إلى التدريبات الشاقة في لعبة الملاكمة.

وتبقى هذه التدريبات مفيدة لتطوير الجانب البدني وأيضاً الذهني لدى لاعبي كرة القدم وهو ما لجأ إليه كارفخال لاستعادة جاهزيته البدنية والظهور بأفضل صورة في فترة الإعداد وإقناع ألونسو بمنحه الفرصة على حساب أرنولد رغم صعوبة المهمة.

ولجأ من قبل عدة مدربين إلى إلزام لاعبي فرقهم بخوض تدريبات الملاكمة.